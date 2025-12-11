Po latach ZUS domaga się od matek zwrotu świadczeń. „Zmienił ocenę"

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna", po nowelizacji ustawy systemowej z 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) domaga się zwrotu zasiłków macierzyńskich sprzed dekady. Organ nalicza kobietom gigantyczne odsetki. Chodzi m.in. o kobiety prowadzące firmy, które przed urodzeniem dziecka podwyższyły sobie składki na ubezpieczenia społeczne i pobierały wyższy zasiłek macierzyński, które zyskały określenie „przedsiębiorcze matki”.

ZUS chce zwrotu świadczeń od matek

Jak informuje gazeta, do kancelarii prawnych zgłaszają się kobiety, które od lat prowadzą działalność gospodarczą. ZUS w przeszłości wypłacał im świadczenia macierzyńskie i chorobowe, nie kwestionując ani ich tytułu do ubezpieczeń, ani legalności świadczeń. Po latach – jak pisze dziennik – „zmienił jednak ocenę i wydał decyzje, w których cofa podleganie ubezpieczeniom społecznym wyłącznie za okres pobierania świadczeń, a następnie zażądał zwrotu rzekomo nienależnie pobranych kwot wraz z gigantycznymi odsetkami". Dziennik powołuje się na przypadek trzech przedsiębiorczyń (księgowej, psycholożki i kosmetolożki), które rozpoczęły działalność gospodarczą w latach 2014-2015.

ZUS powołuje się na wspomnianą nowelę ustawy systemowej z 2021 roku. Instytucja sugeruje, że nowe przepisy stworzyły możliwość nieograniczonego czasowo żądania zwrotu świadczeń, a wręcz – że zwrot takich świadczeń "się nie przedawnia".

– Rocznie wypłacamy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 18,3 mld zł związanych z absencją chorobową i prawie 10,3 mld zł bezpośrednio na zasiłki macierzyńskie (dla matek i ojców) – tłumaczy Karol Poznański, rzecznik prasowy ZUS. – Są to pieniądze wszystkich uczestników powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, a naszym ustawowym obowiązkiem jest dbałość o prawidłowość wypłat z FUS – dodaje.

