Wakacje od ZUS hitem wśród firm? Poznaliśmy najnowsze dane

1 listopada minął rok od wprowadzenia wakacji składkowych, zwanych również wakacjami od ZUS. Od ponad roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Chodzi o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Wakacje od ZUS. Spore zainteresowanie na ostatniej prostej

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. Dlatego przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w tym roku mieli czas do końca listopada na złożenie wniosku. Jak duże było zainteresowanie? Informacje w tej sprawie przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z danych instytucji wynika, że wpłynęło ponad 366 tys. wniosków o wakacje składkowe za grudzień.

Dokumenty złożone w grudniu będą dotyczyć zwolnienia w styczniu 2026 roku. Z danych ZUS wynika, że do tej pory wpłynęło blisko 19 tys. takich wniosków.

Zakład informował wcześniej, że najwięcej płatników (prawie 1,3 mln) skorzystało ze zwolnienia za grudzień 2024 roku, czyli na samym początku funkcjonowania ulgi.

– Rozpatrujemy wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, wyślemy na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS. Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, wydamy w tej sprawie decyzję i przekażemy ją na konto płatnika na PUE/eZUS – informuje ZUS.

Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS.

