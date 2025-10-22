ZUS zapowiada kontrole firm. „Może się zakończyć odebraniem..."

1 listopada minie rok od wprowadzenia tzw. wakacji składkowych (zwanymi również wakacjami od ZUS). Mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) lub na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe czy na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie obejmuje jeden dowolnie wybrany miesiąc w roku.

Od początku obowiązywania wakacji od ZUS, wpłynęło 2,25 mln wniosków o zwolnienie ze składek, z czego 95,5 proc. ZUS rozpatrzył pozytywnie i przyznał zwolnienie.

Wakacje składkowe. ZUS ogłasza weryfikację

Teraz ZUS informuje o rozpoczęciu weryfikacji pomocy przyznanej przedsiębiorstwom w ramach wakacji składkowych. – Środki przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną, dlatego mamy obowiązek potwierdzić, że przyznaliśmy ją zasadnie. Zaczynamy sprawdzać, czy przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc, spełnili warunki ulgi – czytamy w komunikacie instytucji.

Jednym z warunków udzielenia ulgi jest limit przychodów osiągniętych w latach poprzedzających złożenie wniosku. Od lipca br. wnioski, które napływają do ZUS są weryfikowane na bieżąco w KAS pod kątem uzyskanych przychodów. Zakład zamierza teraz sprawdzać wnioski, które wpłynęły przed tym okresem. – Upewniamy się, czy przedsiębiorca spełnił pozostałe warunki, niezbędne do zachowania prawa do ulgi, np. czy nie zmieniły się okres lub schemat ubezpieczeń, które warunkują prawo do wakacji składkowych – wyjaśnia ZUS.

Instytucja podkreśla, że w efekcie kontroli zamierza wszczynać postępowania, w których przedsiębiorcy mogą brać czynny udział i składać dodatkowe wyjaśnienia. – Postępowanie może się zakończyć odebraniem ulgi (wydaniem decyzji) i koniecznością opłacenia składek wraz z odsetkami za zwłokę za miesiąc, za który wcześniej przedsiębiorca był zwolniony. Przedsiębiorca ma prawo odwołać się do sądu od decyzji ZUS – podkreśla ZUS.

Jeśli decyzja w tej sprawie będzie ostateczna, a przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo uregulować składek, może złożyć wniosek o układ ratalny.

