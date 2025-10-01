ZUS uprościł wniosek o wakacje składkowe. Wystarczy podać jedną rzecz

Niebawem minie rok od wprowadzenia tzw. wakacji składkowych (zwanymi również wakacjami od ZUS). Od 1 listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

W połowie września Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podał, że otrzymał ok. 2,15 mln wniosków o zwolnienie ze składek, a łączna kwota zwolnień wyniosła ponad 2,7 mld zł.

Z wakacji od ZUS mogą skorzystać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorcy) i komornicy sądowi, jeśli spełniają warunki. Dotyczy to m.in. limitu rocznego przychodu z 2023 lub 2022 r. – do równowartości 2 mln euro. Ponadto kwota pomocy publicznej, którą przedsiębiorca otrzymał w okresie 3 minionych lat, nie może przekroczyć 300 tys. euro.

ZUS uprościł wniosek ws. wakacji składkowych

Teraz ZUS informuje o wprowadzanych uproszczeniach dotyczących sposobu wykazywania wysokości otrzymanej pomocy de minimis (wsparcie finansowe o niewielkiej wartości, udzielane przedsiębiorcom przez państwo, które ze względu na swoją niską kwotę nie musi być zgłaszane Komisji Europejskiej).

Zwolnienia z opłacenia składek są pomocą de minimis, dlatego część wniosku o wakacje od ZUS stanowi blok z danymi dotyczącymi korzystania z tej pomocy. W celu potwierdzenia otrzymanej pomocy konieczne jest wypełnienie oświadczenia albo załączenia do wniosku zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. Płatnicy musieli wskazywać w formularzu wniosku (RWS) wszystkie przypadki uzyskanej pomocy de minimis podając:

nazwy i NIP-u podmiotu udzielającego pomocy,

daty udzielonej pomocy,

wartości pomocy w euro.

Pod koniec września ZUS udostępnił nowy formularz wniosku ws. wakacji składkowych. Co się zmieni? – Płatnicy, którzy do wykazania wysokości pomocy de minimis wybiorą sposób jej udokumentowania w formie „oświadczenia” będą zobowiązani do podania jedynie łącznej wartości pomocy de minimis w euro za okres 3 minionych lat od wszystkich organów – informuje ZUS.

Płatnicy nie będą już musieli podawać danych organów udzielających pomocy wraz z kwotą i datą jej udzielenia. Jednocześnie ZUS informuje, że w sytuacji wyboru sposobu dokumentacji w formie „zaświadczenia” zasady nie uległy zmianie.

