Kolejna podwyżka ZUS. Przedsiębiorcy zapłacą znacznie więcej

W 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki społeczne ZUS. Zmiana wynika z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz płacy minimalnej, które stanowią podstawę do obliczania wysokości składek. Podwyżki obejmą zarówno osoby opłacające standardowe stawki, jak i korzystających z ulg.

Mały ZUS – ile wyniesie w 2026 roku

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą korzystać z ulgowych zasad: „ulgi na start” (brak składek przez 6 miesięcy), preferencyjnych składek przez kolejne 24 miesiące oraz programu Mały ZUS Plus, uzależniającego wysokość składek od dochodu.

W 2026 roku podstawa wymiaru preferencyjnych składek, czyli 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, wyniesie 1441,80 zł. Oznacza to, że łączna składka społeczna w ramach „małego ZUS-u” wzrośnie do 456,19 zł miesięcznie wobec 442,90 zł w 2025 roku. Składka emerytalna wyniesie 281,44 zł, rentowa 115,34 zł, chorobowa 35,32 zł, a wypadkowa 24,08 zł. To wzrost o około 3 proc. rok do roku.

Duży ZUS – kolejne rekordy

Przedsiębiorcy prowadzący firmę dłużej niż dwa lata płacą już pełne składki. Ich wysokość obliczana jest od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 9420 zł, czyli o 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost podstawy wymiaru składek do 5652 zł.

W efekcie „duży ZUS” wzrośnie do 1926,76 zł miesięcznie wobec 1773,96 zł w 2025 roku. Składka emerytalna wyniesie 1103,27 zł, rentowa 452,16 zł, chorobowa 138,47 zł, wypadkowa 94,39 zł, a na Fundusz Pracy – 138,47 zł. To oznacza podwyżkę o ponad 150 zł miesięcznie. W ciągu ostatnich sześciu lat wysokość pełnych składek zwiększyła się o 95 proc.

Mały ZUS Plus – dla części przedsiębiorców

Opcja Mały ZUS Plus pozwala płacić składki proporcjonalne do dochodu przez 36 miesięcy, pod warunkiem że roczne przychody nie przekroczą 120 tys. zł, a działalność była prowadzona co najmniej 60 dni w poprzednim roku. Podstawa wymiaru w tym przypadku musi mieścić się w przedziale od 30 proc. minimalnej płacy do 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podwyżki składek w 2026 roku będą więc odczuwalne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy korzystają z ulg, czy płacą pełne stawki.

