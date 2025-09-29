PiS tym razem odpuści socjal? Ujawniono listę nowych obietnic

Związane z Prawem i Sprawiedliwością organizacje i młodzi politycy zaprezentowali długą listę obietnic, z którymi partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby iść do wyborów w 2027 roku. O szczegółach "Raportu Młodych 2025-2027" informuje serwis Business Insider Polska. Dokument poparł m.in. były premier Mateusz Morawiecki.

Nowe obietnice PiS. Kto skorzysta?

W publikacji mającej być "głosem konserwatywnego młodego pokolenia" znaleźć można długą listę propozycji gospodarczych w duchu poprzednich zobowiązań PiS. Jedna z nich to rozszerzenie zerowego PIT na osoby do 30. roku życia, co ma umożliwić młodym gromadzenie oszczędności na ważne cele życiowe, jak m.in. zakup mieszkania, dalszą edukację czy rozwój kompetencji zawodowych. Do tej ulgi mieliby też dołączyć młodzi przedsiębiorcy, co oznaczałoby, że do 30-stki nie płaciliby podatku od działalności gospodarczej, ale też byliby zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 12 miesięcy działalności (zamiast obecnych sześć miesięcy).

Inna z propozycji zakłada rozszerzenie obietnicy wyborczej Karola Nawrockiego dotyczącej ulgi podatkowej dla rodzin. Mowa o zwolnieniu z PIT osób z co najmniej dwójką dzieci i dochodem rocznym do 140 tys. zł. Młodzi swoim rozwiązaniem chcą objąć praktycznie wszystkich, także osoby na działalności rozliczające się np. ryczałtem.

W raporcie pojawiła się też propozycja dla matek z co najmniej czwórką dzieci. Miałyby one być zwolnione z PIT do końca życia, bez względu na wiek dzieci czy ich status (np. usamodzielnienie się). Zwolnienie objęłoby dochody z pracy, emerytur, rent, bez górnego limitu dochodowego, jako forma uznania ich wkładu w rozwój demograficzny i społeczny kraju.

Bez nowego 800 plus

Młodzi chcą również odciążyć pracodawców zatrudniających kobiety w ciąży. ZUS miałby wypłacać świadczenie takiej osobie od pierwszego dnia nieobecności, a nie jak teraz od 33 dnia niezdolności do pracy.

Na liście obietnic próżno szukać propozycji w rodzaju 800 plus. Zapowiedzi o charakterze socjalnym w raporcie nie ma, podobnie jak propozycji podatkowych. Jak zauważa portal, autorzy raportu puszczają w ten sposób oko do Konfederacji, czyli potencjalnego koalicjanta w nowym rozdaniu. W raporcie zabrakło również informacji dotyczących kosztów proponowanych rozwiązań.

