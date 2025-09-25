800 plus znów tylko od drugiego dziecka? Odważna propozycja byłej wicepremier

Jadwiga Emilewicz, była wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego była w czwartek gościem „Popołudniowej rozmowy RMF FM". Jednym z wątków rozmowy była kwestia świadczeń socjalnych.

800 plus od drugiego dziecka?

Była wicepremier uważa, że w związku z tym, że powinniśmy promować wielodzietność, należy zastanowić się „czy na pewno każdy powinien dostawać świadczenie na pierwsze i jedyne dziecko?". Dopytywana czy 800 plus – jak w początkowym okresie 500 plus – powinno być przyznawane jedynie na drugie i kolejne dziecko. – Ja taką odważną tezę byłabym skłonna dziś postawić, oczywiście z pewnymi widełkami socjalnymi w przypadku pierwszego dziecka – mówiła w RMF FM Emilewicz.

Zdaniem byłej wicepremier warto byłoby rozpocząć debatę w tej sprawie. Emilewicz stwierdziła, że mamy do czynienia z depopulacją naszego kraju. Podzieliła tez opinie, że nie tylko kwestie finansowe stoją za tym, że w Polsce rodzi się mało dzieci. – Znacznie bogatsze społeczeństwa od nas oferują dzisiaj znacznie wyższe środki na dzieci. Tam dzietność powinna być dużo wyższa, a wcale tak nie jest. Wcale nie jest radykalnie wyższa w Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii – mówiła wicepremier.

Przypomnijmy, że świadczenie 500 plus (waloryzowane w styczniu zeszłego roku do kwoty 800 zł) obowiązywało na drugie i kolejne dziecko od kwietnia 2016 roku do lipca 2019 roku. Świadczenie na pierwsze dziecko pobierały jedynie rodziny, w których dochód na osobę nie przekraczał 800 zł netto.

To kolejny w ostatnim czasie głos nawołujący do zmian w programie 800 plus. Kilka dni temu o wprowadzenie kryterium dochodowego w wypłatach świadczenia i zaniechanie wypłat 13. i 14. emerytury zaapelował w komentarzu dla Money.pl Grzegorz Kołodko, były wicepremier i minister finansów.

