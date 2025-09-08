Polacy chcą ograniczeń w 800 plus. Nie tylko dla Ukraińców

Pracownia SW Research w sondażu dla serwisu rp.pl zapytała Polaków czy ich zdaniem świadczenie 800 plus powinno być wypłacane tylko pracującym rodzicom. Twierdząco odpowiedziało 47,2 proc. ankietowanych, podczas gdy blisko co piąty (19,3 proc.) uważa, że ewenetualne ograniczenia w tym zakresie powinny dotyczyć tylko cudzoziemców (m.in. Ukraińców). Żadnych ograniczeń nie chce 16,4 proc. badanych, a niemal co dziesiąty uważa, że 800 plus należy zlikwidować. 7,7 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

– Wypłatę środków jedynie pracującym rodzicom popiera częściej niż co druga osoba (51 proc.) między 25. a 34. rokiem życia i podobny odsetek badanych (52 proc.), których dochody mieszczą się w granicach 3001 zł – 5000 zł netto – informuje Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

800 plus tylko dla pracujących? Polacy znów na „tak"

Podobny sondaż pracownia przeprowadziła przed miesiącem dla „Wprost". Szeroko komentowana była wówczas wypowiedź prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podczas obchodów 130-lecia ruchu ludowego wicepremier powiedział, że 800 plus powinno być przyznawane jedynie pracującym. Na pytanie: „Czy popierasz propozycję wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza ws. ograniczenia 800 plus tylko dla osób pracujących" aż 54,4 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania było 26,5 proc. a 19,2 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

W ubiegłym tygodniu SW Reserach w sondażu dla naszej redakcji zapytała Polaków o ograniczenia w wypłatach 800 plus dla obywateli Ukrainy. 56,4 proc. badanych uznało, że świadczenie powinno przysługiwać jedynie na dzieci, których rodzice podejmują pracę w Polsce. 18 proc. jest za zachowaniem obecnych zasad, wskutek czego Ukraińcy powinni pobierać świadczenie na takich samych zasadach, co Polacy. Nieco więcej, bo 19,6 proc. respondentów uważa natomiast, że nasi sąsiedzi w ogóle nie powinni otrzymywać 800 plus, niezależnie od tego czy podejmują pracę w naszym kraju. 6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

