Polacy o wpływie Ukraińców na naszą gospodarkę. Zaskakujący sondaż

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię IBRIS zapytano Polaków o wypływ Ukraińców na naszą gospodarkę. Na pytanie: „Czy uważa Pan/Pani, że obecność obywateli Ukrainy w Polsce ma pozytywny czy negatywny wpływ na polską gospodarkę?", ponad połowa ankietowanych (53,8 proc.) wskazała wpływ pozytywny, z czego 11,7 proc. „zdecydowanie pozytywny"). Co trzeci Polak (33,4 proc.) uważa, że obecność Ukraińców ma negatywny wpływ na polską gospodarkę.

Polacy o wpływie Ukraińców na naszą gospodarkę. Głosy wyborców

Pozytywnie wpływ Ukraińców na naszą gospodarkę ocenia blisko 70 proc. wyborców ugrupowań tworzących obecną koalicję, czyli Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Lewicy. Twórcy badania wskazują, że pokazuje to, że przekaz obecnej ekipy rządzącej, akcentujący potrzebę solidarności z Ukrainą i wykorzystanie migracji jako szansy gospodarczej, trafia do jej wyborców. Z kolei wśród sympatyków opozycji – PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej czy Razem, nieco ponad połowa ankietowanych (52 proc.) widzi w obecności Ukraińców raczej zagrożenie niż szansę. Tu widać silne oddziaływanie narracji o "konkurencji na rynku pracy", obciążeniu systemu socjalnego i ryzyku kulturowych napięć.

W ostatnim czasie wybuchły dyskusje wokół ograniczenia 800 plus jedynie dla pracujących Ukraińców. Z ostatnich danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w pierwszym półroczu tego roku świadczenie trafiło do 305 tys. dzieci z Ukrainy i przeznaczono na nie łącznie 1,4 mld zł. Rok wcześniej 800 plus pobierało 315,5 tys. Ukraińców, czyli o ponad 10 tys. więcej. W sumie w okresie styczeń-czerwiec, dodatek trafił do 365,3 tys. dzieci obcokrajowców. To o 1,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 1,613 mld zł, o 4,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

