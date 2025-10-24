Kiedy wreszcie przestaniemy przestawiać zegarki? Ministerstwo odpowiada

W nocy z soboty na niedzielę (25/26 października) nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy, w związku z czym konieczne będzie cofnięcie zegarków o godzinę – z 3.00 na 2.00. Czas zimowy będzie nam towarzyszył do ostatniej soboty marca, kiedy to wrócimy do czasu letniego.

Zmiana czasu w Polsce obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. Od kilka lat w Unii Europejskiej trwa debata w sprawie jej zniesienia. W 2019 roku w Parlamencie Europejskim przeprowadzono głosowanie za sprawą którego do państw członkowskich miała należeć decyzja, czy chcą aby obowiązywał u nich na stałe czas letni czy zimowy. Dalsze działania w tej sprawie zablokował wybuch pandemii.

Zmiana czasu. Kiedy przestaniemy przestawiać zegarki?

O to, co dzieje się w tej kwestii i kiedy możemy spodziewać się zniesienia sezonowej zmiany czasu zapytaliśmy Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Resort podkreśla, że 27 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska wydała komunikat ws. zmian czasu w latach 2022-2026 – „Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego – Harmonogram czasu letniego”. Zgodnie z nim wszystkie kraje członkowskie UE były zobligowane do przygotowania przepisów prawnych wprowadzających w życie regulacje wynikające z Komunikatu Komisji. 7 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 (poz. 539).

– Na jego podstawie przez najbliższe 5 lat obowiązujące będą dotychczasowe ustalenia dotyczące czasu letniego. Uregulowane jest to dyrektywą 2000/84/WE, która nakłada na wszystkie państwa członkowskie Unii obowiązek przejścia w danym roku kalendarzowym na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu do czasu standardowego („czasu zimowego”) w ostatnią niedzielę października – podkreśla w komentarzu dla „Wprost" Biuro Komunikacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

– W kontekście powyższego – nie ma możliwości wprowadzenia w Polsce – kraju będącym członkiem UE – odstępstwa w formie przejścia wyłącznie na czas letni lub czas zimowy. Wszystkie kraje europejskie tworzące UE zmieniają u siebie czas dwukrotnie w ciągu roku i do czasu zmiany ww. regulacji żaden kraj nie może wprowadzić u siebie jednego czasu – dodaje.

Sezonowa zmiana czasu tłumaczona jest m.in. koniecznością oszczędzania energii i możliwością skorzystania jak najdłużej ze światła dziennego w danym okresie.

Nie przekonuje to Polaków, czego dowodzi przeprowadzony przed rokiem sondaż SW Research dla „Wprost". Wynika z niego, że aż 73 proc. ankietowanych chce zniesienia zmiany czasu w Polsce, a tylko 16,3 proc. badanych się temu sprzeciwia. Co dziesiąty respondent nie ma zdania w tej kwestii.

Czytaj też:

Zmiana czasu dotknie pasażerów PKP. Te pociągi zatrzymają się na godzinęCzytaj też:

Złe wieści dla kierowców. Tej zimy zapłacą więcej