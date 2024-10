Polacy mają dość przestawiania zegarków. Sondaż dla „Wprost"

W nocy z 26 na 27 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy, w związku z czym konieczne będzie cofnięcie zegarków o godzinę. Teoretycznie zegarki trzeba przestawić z godziny 3.00 na 2.00, ale jak pokazuje praktyka, większość z nas czyni to dopiero po przebudzeniu. Czas zimowy będzie nam towarzyszył do ostatniej soboty marca, kiedy to wrócimy do czasu letniego.

Zmiana czasu w Polsce obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. Od kilka lat w Unii Europejskiej trwa debata w sprawie jej zniesienia. W 2018 roku Parlament Europejski zaapelował do Komisji Europejskiej o ocenę obecnie funkcjonujących przepisów. Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne, w ramach których otrzymała ponad 4,5 mln odpowiedzi, spośród których zdecydowana większość (ponad 80 proc.) Europejczyków opowiedziało się za rezygnacją ze zmiany czasu.

Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej wniosek w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy wprowadzającej czasy zimowy i letni. W 2019 roku w PE przeprowadzono głosowanie za sprawą którego do państw członkowskich miała należeć decyzja, czy chcą aby obowiązywał u nich na stałe czas letni czy zimowy. Po raz ostatni zegarki miały być przestawiane w 2021 roku. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.

Plany dotyczące zniesienie sezonowej zmiany czasu pokrzyżowała pandemia i – jak informowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii – od przełomu 2019 i 2020 roku tematem tym nie zajęła się Rada Unii Europejskiej.

Sezonowa zmiana czasu tłumaczona jest m.in. koniecznością oszczędzania energii i możliwością skorzystania jak najdłużej ze światła dziennego w danym okresie.

Polacy chcą likwidacji zmiany czasu

Nie przekonuje to jednak Polaków, którzy w większości opowiadają się za likwidacją zmiany czasu. Dowodzi tego m.in. sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za zniesieniem zmiany czasu w Polsce?" blisko 73 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania jest tylko 16,3 proc. respondentów, a co dziesiąty nie ma zdania w tej sprawie.