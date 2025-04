Premier ujawnia pierwszy pakiet deregulacji. Co się zmieni?

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w czwartek zaprezentuje pierwszy zestaw zmian mających na celu uproszczenie przepisów i deregulację gospodarki. Prace w tym zakresie trwają już od kilku miesięcy, a istotną rolę odgrywa inicjatywa SprawdzaMY, której przewodzi Rafał Brzoska.

Postulaty deregulacyjne

Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów i przewodniczący rządowego zespołu ds. deregulacji, Maciej Berek, poinformował w środę, że do tej pory zespół przeanalizował 173 propozycje zgłoszone w ramach tej inicjatywy. Spośród nich aż 108 postulatów, czyli 62 proc., uzyskało pozytywną opinię. W przypadku 11 z nich prace legislacyjne zostały już zakończone, a kolejne 17 jest w trakcie realizacji.

Nie wszystkie zgłoszone propozycje spotkały się z aprobatą. 32 postulaty, co stanowi 19 proc., zostały odrzucone z powodów takich jak bezpieczeństwo lub stabilność finansów publicznych. Dodatkowo 26 propozycji, czyli 15 proc., wymaga jeszcze dokładniejszych analiz.

Podczas środowego posiedzenia rządowego zespołu omawiano również postulaty dotyczące poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Maciej Berek podkreślił, że równolegle do pracy nad propozycjami inicjatywy SprawdzaMY, rząd opracowuje własne projekty deregulacyjne.

Uproszczenia w systemie

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący uproszczeń w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z nowymi zasadami, osoby chcące skorzystać z takiej pomocy nie będą musiały składać oświadczenia o braku środków. Porady będzie można uzyskać także online lub telefonicznie.

Jak wyjaśnił Berek, każda propozycja trafia najpierw do wstępnej weryfikacji pod kątem ewentualnych zastrzeżeń, np. ryzyka zmniejszenia dochodów państwa. Po pozytywnej ocenie kierowana jest do odpowiednich resortów, gdzie minister ma określony czas na zajęcie stanowiska. Jeśli propozycja zostaje zaakceptowana, uruchamiany jest proces legislacyjny. W przypadku odrzucenia – projekt trafia ponownie do zespołu deregulacyjnego.

Premier Tusk powierzył kierownictwo nad zespołem opracowującym propozycje deregulacyjne Rafałowi Brzosce w lutym. Już tydzień później inicjatywa SprawdzaMY opublikowała pierwsze postulaty.

