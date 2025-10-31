150 mln zł na pauzie. Smyk wstrzymuje ofertę i czeka na lepszy moment

Smyk Holding oraz jego główny akcjonariusz AMC V Gandalf podjęli decyzję o rezygnacji z pierwszej oferty publicznej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ruch ogłoszono po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, który nie przyniósł rezultatów akceptowalnych dla spółki i właściciela. Jak wskazano w komunikacie, transakcja na obecnych warunkach nie spełnia oczekiwań emitenta, choć firma nie zamyka drogi do powrotu na rynek kapitałowy w przyszłości.

Zwrot środków

Prezes Michał Grom podkreślił, że mimo braku finalizacji oferty Smyk miał możliwość szczegółowo zaprezentować inwestorom model biznesowy oraz strategię ekspansji w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatniej dekadzie przychody grupy wzrosły z 1 mld zł do 2,25 mld zł w 2024 r., co potwierdza skalę działalności i rozpoznawalność marki w segmencie produktów dla dzieci.

Konsekwencją odstąpienia od IPO jest zwrot środków wpłaconych przez inwestorów indywidualnych, którzy składali zapisy w dniach 23–29 października 2025 r. Zgodnie z zapowiedzią, pieniądze wrócą na rachunki nie później niż w ciągu siedmiu dni od publikacji informacji o decyzji. W ofercie maksymalną cenę akcji wyznaczono wcześniej na poziomie 13 zł, a pakiet obejmował ok. 45 proc. kapitału zakładowego. Plan emisji zakładał pozyskanie ok. 150 mln zł na częściową spłatę zadłużenia bankowego i finansowanie dalszego rozwoju grupy.

Smyk Holding

Smyk działa na rynku artykułów dla dzieci, oferując szeroki wybór odzieży, obuwia, zabawek, akcesoriów szkolnych i produktów niemowlęcych. Według raportu OC&C, w 2024 r. spółka miała 14,3 proc. udziału w swoim głównym segmencie w Polsce. Grupa prowadzi również działalność w Rumunii, gdzie posiada 35 sklepów, a także – w ograniczonym zakresie – na Ukrainie, dysponując 12 placówkami.

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 r. pokazują stabilizację i poprawę rentowności: przychody sięgnęły ok. 985,1 mln zł, co oznacza wzrost o 0,5 proc. rok do roku, a wynik operacyjny wyniósł ok. 15 mln zł wobec straty 12,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dane te mogą stanowić argument za powrotem do planów giełdowych, jeśli otoczenie rynkowe i wyceny będą sprzyjające.

Choć obecnie debiut nie dojdzie do skutku, zarząd nie wyklucza, że przy lepszych warunkach rynkowych temat IPO wróci. Dla inwestorów kluczowe pozostają teraz terminy zwrotu wpłat i komunikaty spółki dotyczące dalszej strategii finansowania rozwoju.

