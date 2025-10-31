Nasi sąsiedzi robią świąteczne zakupy w Polsce. „Kupują wszystko"

Polacy przygotowują się do Wszystkich Świętych. Większość z nas odwiedza groby swoich bliskich 1 listopada. Nieco inaczej sytuacja wygląda pod względem w Czechach. Nasi południowi sąsiedzi celebrują bardziej przypadający 2 listopada Dzień Zaduszny. W tym dniu upamiętnia się wszystkich zmarłych, a nie tylko świętych.

Czesi przed świętami kupują w Polsce

Okazuje się, że Czesi przygotowują się do świąt robiąc zakupy w Polsce. Powodem są niższe ceny zniczy i kwiatów, ale też znacznie większy wybór produktów.

– Wydaje mi się, że niektóre znicze i kwiaty są tu o około 10 lub 20 koron czeskich (ok. 1,75 lub 3,5 zł) tańsze niż w naszym kraju, a co najważniejsze, jest większy wybór — mówi w rozmowie z „Denikiem" Jana Konecna z leżącego nieopodal granicy z Polską Bogumina.

W minioną sobotę, czyli na tydzień przed świętami tłumy naszych południowych sąsiadów zjechały się do Kudowy-Zdroju (woj. dolnośląskie).

– Targowisko w uzdrowisku Kudowa-Zdrój cieszy się już taką renomą, że czeskie biura podróży organizują tam wycieczki. Klientami są głównie seniorzy, którzy nie wahają się wstać bladym świtem, a potem spędzić godziny w zatłoczonym autobusie, by móc zanurzyć się w labiryncie sklepów na kolejne godziny — donosi czeski portal TN.

Czesi z chęcią robią u nas zakupy cmentarne również ze względu na fakt, iż wielu przygranicznych sprzedawców z Polski przyjmuje od nich płatność w koronach czeskich, a nawet podaje w nich ceny.

Cytowany przez Business Insider Polska jeden z polskich sprzedawców zdradza, że tuż przed świętami Czesi stanowią znaczącą część odwiedzających targowiska klientów. – Kupują wszystko, żywe i sztuczne — podsumowuje sprzedawca.

Przedświąteczne wydatki Polaków

Kupują również Polacy i wielu z nich na świąteczne zakupy nie żałuje grosza. Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że w tym roku blisko połowa Polaków przeznaczy na znicze i kwiaty od 100 do 500 zł. (49 proc.). Co piąty respondent (20,5 proc.) zadeklarował, że tegoroczne wydatki wyniosą mniej niż 100 zł. Niewiele mniej, bo 15,5 proc. twierdzi, że wyda na znicze i kwiaty ponad 500 zł. Co dziesiąty badany nie potrafił oszacować swoich wydatków, a 6 proc. nie obchodzi Wszystkich Świętych.

