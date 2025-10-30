Ile wydamy na Wszystkich Świętych? Niektórzy znacznie więcej niż rok temu

Wszystkich Świętych już w sobotę. Jak co roku, 1 listopada miliony Polaków udadzą się na cmentarz. Dzień ten dla większości osób wiąże się przede wszystkim ze wspomnieniami o swoich bliskich i refleksją nad przemijaniem, ale wizyty na grobach to też wydatki. Ile w tym roku przeznaczymy na znicze i kwiaty? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla "Wprost".

Ile w tym roku wydamy na Wszystkich Świętych?

Na pytanie: „Ile wyniosą Pana/Pani wydatki w związku z dniem Wszystkich Świętych?", blisko połowa badanych (49 proc.) wskazała przedział od 100 do 500 zł. Co piąty respondent (20,5 proc.) zadeklarował, że tegoroczne wydatki wyniosą mniej niż 100 zł. Niewiele mniej, bo 15,5 proc. twierdzi, że wyda na znicze i kwiaty ponad 500 zł. Co dziesiąty badany nie potrafił oszacować swoich wydatków, a 6 proc. nie obchodzi Wszystkich Świętych.

W sondażu przeprowadzonym przed rokiem również największe grono badanych wskazało przedział 100-500 zł (42,6 proc.).