Czy sklepy będą otwarte 1 i 2 listopada? Trudny weekend dla klientów

Nadchodzący weekend będzie trudny dla klientów. W sobotę przypada uroczystość Wszystkich Świętych, należąca do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. To oznacza, że 1 listopada nieczynne będą m.in. sklepy czy galerie handlowe. Konsumenci nie będą mogli zatem zrobić zakupów w takich sieciach jak np. Lidl, Biedronka, Kaufland, Auchan, Netto, czy Stokrotka.

Warto zatem zadbać o zaopatrzenie wcześniej. Część sieci już zapowiedziała, że przed weekendem wydłuży godziny otwarcia. Osoby które nie zdążą, będą mogły zrobić 1 listopada zakupy np. w małych sklepach osiedlowych, w których za ladą stanie właściciel lub członek jego rodziny, czy w punktach działających na stacjach paliw.

Sklepy zamknięte 1 i 2 listopada

Piszemy o trudnym weekendzie dla klientów, ponieważ 1 listopada wypada w tym roku w sobotę, a najbliższa niedziela objęta jest zakazem handlu, co oznacza, że większość sklepów pozostanie zamknięta. Możliwość zaopatrzenia będzie możliwa w punktach, które należą do ponad 30 wyłączeń w ustawie.

Przypomnijmy, że zakaz handlu w niedzielę obowiązuje od marca 2018 roku. Ustawę w tej sprawie wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Początkowo mieliśmy do czynienia z częściowym ograniczeniem handlu w ostatnim dniu tygodnia. Od marca do grudnia 2018 roku sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. Od tego roku nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia.

To oznacza, że najbliższa niedziela handlowa będzie przypadać za nieco ponad miesiąc.

Przedsiębiorcy, którzy złamią zakaz i otworzą sklep narażają się na karę finansową od 1 tys. do 100 tys. zł, a w przypadku uporczywego naruszania prawa nawet na karę ograniczenia wolności.

