Dwie niedziele handlowe co miesiąc? Projekt zmienia zasady gry

W Sejmie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 384), który przewiduje co najmniej dwie niedziele handlowe w każdym miesiącu kalendarzowym. Zamiast obecnych czterech niedziel handlowych w roku pojawiłoby się aż 24, a więc pierwsza i trzecia niedziela każdego miesiąca. Dodatkowo otwarte miałyby być dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz niedziela bezpośrednio poprzedzająca Wielkanoc (z zastrzeżeniami, gdy te dni zbiegałyby się ze świętem).

Zakaz handlu

Dziś zakaz handlu, wprowadzony ustawą z 10 stycznia 2018 r., obejmuje niedziele i święta w placówkach handlowych, jeśli pracę wykonują tam pracownicy lub osoby zatrudnione. Ustawa dopuszcza wyjątki (m.in. stacje paliw, apteki, gastronomię, handel na dworcach i lotniskach czy określone niedziele przed świętami).

Proponowana zmiana przestawiałaby kalendarz: zamiast „ostatnich niedziel” w wybranych miesiącach – regularne otwarcia w pierwszą i trzecią niedzielę. W praktyce oznaczałoby to utratę 20 wolnych niedziel przez pracowników handlu względem obecnego stanu.

Dwie wolne niedziele

Projekt zawiera jednak zabezpieczenia dla zatrudnionych. Pracownik miałby zagwarantowane co najmniej dwie wolne niedziele w miesiącu. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby wynagrodzenie w podwójnej wysokości, a pracodawca musiałby udzielić innego dnia wolnego w ciągu 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli; jeśli to niemożliwe – najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.

Ścieżka legislacyjna jest w toku: po odrzuceniu wniosku o zaniechanie prac na I czytaniu projekt trafił do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Obecnie oczekuje na III czytanie w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Na stole pozostaje także perspektywa decyzji głowy państwa. Karol Nawrocki, jeszcze jako kandydat, podpisał z NSZZ „Solidarność” umowę programową deklarującą kontynuację ochrony ograniczenia handlu w niedziele. W razie weta prezydenckiego ustawa wróciłaby do Sejmu; do jego odrzucenia konieczna byłaby większość 3/5 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. To oznacza, że choć projekt otwiera drogę do zakupów w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, jego ostateczny kształt i termin wejścia w życie zależą od dalszych decyzji parlamentu i prezydenta.

