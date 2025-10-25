Francuski gigant znika z Polski. Sieć zamknęła 18 sklepów

Po 28 latach obecności w Polsce Carrefour coraz wyraźniej ogranicza swoją działalność – informuje serwis dlahandlu.pl. W ciągu trzech kwartałów 2025 roku francuski gigant handlu zamknął 18 sklepów, głównie w segmencie convenience, obejmującym małe sklepy osiedlowe – w tym formacie ubyło 14 punktów.

Na koniec września liczba placówek Carrefour w Polsce spadła do 759 z 777 na początku roku. Jak podkreślają analitycy, trend spadkowy utrzymuje się od początku roku – w każdym kwartale sieć zmniejszała skalę działalności o około 9 sklepów.

Carrefour w Polsce – będzie wielka sprzedaż?

„Jednocześnie w branży rośnie przekonanie, że Carrefour może szykować się do sprzedaży polskiego biznesu” – zauważa serwis dlahandlu.pl.

Spekulacje dotyczące przyszłości sieci w Polsce trwają już od dawna. We wrześniu francuskie media podały, że Carrefour otworzył wraz z bankiem JP Morgan data room w celu sprzedaży swoich aktywów w Polsce – 800 sklepów oraz 40 centrów handlowych.

Serwis „La Lettre” pisał wówczas, że według prezesa Carrefour, Alexandra Bomparda, proces konsolidacji w branży handlu detalicznego jest „nieuchronny” i dopiero się rozpoczął.

– Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne – informował Carrefour Polska, cytowany przez serwis dlahandlu.pl.

Historia i rozwój Carrefour w Polsce

Carrefour zadebiutował w Polsce w 1997 roku, otwierając pierwszy hipermarket w Łodzi. Już trzy lata później sieć przejęła markety Champion i Globi, a w 2001 roku uruchomiła pierwsze centrum handlowe – CH Morena w Gdańsku. W kolejnych latach firma konsekwentnie rozwijała swoją obecność: w 2003 roku wprowadzono produkty marki własnej Carrefour, a w 2005 roku sieć przejęła 15 hipermarketów Hypernova oraz 183 supermarkety Albert. Rok 2006 przyniósł start programu lojalnościowego „Rodzinka”, a w 2007 roku otwarto pierwszy sklep franczyzowy Carrefour Express.

Transformacja i cyfryzacja przyspieszyły w ostatniej dekadzie – w 2018 roku wdrożono program „Act for Food”, a w latach 2020–2022 strategię omnikanałową, łącząc sprzedaż stacjonarną z e-commerce, aplikacją „Mój Carrefour”, click&collect i dostawami q-commerce. W 2025 roku wystartował nowy format sklepów „Carrefour 300”. Na koniec 2017 roku sieć liczyła już 827 placówek, w tym 89 hipermarketów, a rok zakończono zyskiem netto w wysokości 2,026 mln zł.

Fatalny rok dla polskiego Carrefoura

Rok 2024 przyniósł spore spadki – liczba sklepów zmniejszyła się do 783 (96 hipermarketów, 156 supermarketów i 531 sklepów osiedlowych). W ciągu roku otwarto 52 nowe placówki, ale zamknięto aż 110, w tym 102 franczyzowe. W pierwszej połowie 2025 roku liczba sklepów spadła dalej, do 768. Suma aktywów i pasywów spółki na koniec 2024 roku wyniosła 4,429 mld zł, a rok zakończono stratą netto 53,6 mln zł, co pokazuje, że mimo wieloletniej ekspansji sieć mierzy się z wyzwaniami finansowymi w Polsce.

