Lidl wycofuje wino rosyjskiego oligarchy ze swoich sklepów. „Produkty nie są dostępne”

„Informujemy, że wspomniane produkty nie są dostępne w żadnym ze sklepów Lidl Polska” – informuje biuro prasowe sieci Lidl po naszych pytaniach o sprzedaż win marki Gancia w swoich sklepach.

O sprawie pisaliśmy w połowie września tego roku. Gancia to włoska winiarnia, którą w 2011 r. kupił Rustam Tariko. To jeden z najbogatszych rosyjskich oligarchów. Niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie Tariko został objęty ukraińskimi sankcjami. Prezydent Wołodymyr Zełenski w specjalnym dekrecie zdecydował o zablokowaniu jego majątku i zakazie jakiejkolwiek działalności na terenie naszego wschodniego sąsiada. Śledztwo ukraińskich służb wykazało, że zysk z niektórych przedsięwzięć kierowanych przez Tariko miał finansować rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 r.

Finansowo-alkoholowe Imperium Tariko

Największym składnikiem fortuny Roustama Tariko jest jego alkoholowe imperium. Należy do niego nie tylko włoska winiarnia Gancia, ale przede wszystkim korporacja Russian Standard od produkcji słynnej wódki. Tylko w tej jednej firmie pracuje 25 tys. ludzi. Do tego dochodzą inne marki alkoholi: gin Bristoll's, wódki Talka, Parliament czy Green Mark, whisky Darrow albo niskoprocentowe koktajle Bravo.

Drugą nogą biznesową są finanse. Należący do Tariko Russian Standard Bank jest w Rosji liderem w bankowości osobistej i jednym z największych kredytodawców. Bank Tariko działał również w Ukrainie, ale pod nazwą Forward Bank. Został jednak zamknięty w marcu 2023 r. A to dlatego, że śledztwo Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wykazało, że część zysku Forward Banku została przeznaczona na sfinansowanie rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r.

„Na początku lipca, opierając się na materiałach SBU, sąd zajął akcje i majątek dystrybutora alkoholu Rust and Forward Bank – śledztwo wykazało, że część zysków tych przedsiębiorstw przeznaczana była na przygotowanie i prowadzenie wojny z Ukrainą, a także na finansowanie działań Federacji Rosyjskiej mających na celu osłabienie naszego państwa” – pisała w 2023 r. Ukraińska Prawda.

Włoska elegancja w Lidlu

Wina marki Gancia nie tylko pojawiły się na półkach polskich sklepów Lidl, ale również były reklamowane w najnowszej gazetce promocyjnej sieci.

W rozdziale zatytułowanym „Włoska elegancja”, prosecco Gancia jest w specjalnej promocji 24,99 zł przy zakupie dwóch butelek.

Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska, poinformowała nas dwa tygodnie temu, że Lidl weryfikuje dane: „Zapewniamy, że w przypadku potwierdzenia się wspomnianych przez Pana informacji, nie będziemy kontynuować współpracy w zakresie produktów tej marki”.

W odpowiedzi na nasze pytania, czy Lidl zakończył już proces weryfikacji i co dalej z winami Gancia w sklepach, spółka odpowiedziała krótko, że te produkty nie są już u nich dostępne.

