Sklepy mogą naliczać nową opłatę. Lidl i Biedronka zabrały głos

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od 1 października wprowadza w naszym kraju system kaucyjny. Sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych muszą odbierać puste opakowania i zwracać kaucje. Mniejsze lokale mogą dobrowolnie dołączyć do systemu odbioru, ale kaucję pobierać będą każdorazowo.

System kaucyjny od 1 października

System obejmie napoje w plastikowych butelkach i metalowych puszkach, a od 2026 roku także w szklanych butelkach wielorazowego użytku. Kaucję otrzymamy po zwrocie opakowań. Sieci marketów Lidl i Biedronka już odniosły się do wprowadzanych zmian.

Dyrektorka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka Agnieszka Koc zapowiadała, że reprezentowana przez nią sieć 1 października nie będzie jeszcze doliczała kaucji do ceny.

„Producenci napojów mają zgodnie z prawem 3 miesiące na dostosowanie się – m.in. zmianę etykiet i rejestrację nowych kodów w systemie. Kaucja będzie doliczana tylko do nowych produktów, prawidłowo oznaczonych znakiem systemu kaucyjnego oraz wyposażonych w nowy kod EAN. Dlatego 1 października nie będziemy jeszcze doliczać kaucji do ceny produktu” – mówiła WP Finanse. Spodziewa się, że nowe opakowania trafią do sklepów dopiero pod koniec roku.

Kaucje na butelki. Lidl już rozpoczął testy

Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz w komunikacie dla WP Finanse podkreślała, że nowe butelki pojawią się dopiero po wyprzedaniu produktów już obecnych na sklepowych półkach. Sieć uruchomiła jednak już butelkomaty, żeby przetestować system z wyprzedzeniem.

„W maju zdecydowaliśmy się podwoić wartość rabatu z 5 do 10 gr za opakowanie, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Wraz z początkiem systemu kaucyjnego utrzymamy rabat 10 groszy za zwrot butelek PET oraz puszek bez znaku kaucyjnego po napojach zakupionych nie tylko w naszej sieci, ale również w innych sklepach” – informowała.

Nowe przepisy zakładają różne kaucje w przypadku trzech rodzajów opakowań. Plastikowe butelki do 3 litrów to kaucja 50 gr, metalowe puszki do 1 litra – 50 gr oraz od 2026 r. szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra – 1 zł. Kaucja jest pobierana przy zakupie. Zwrot pieniędzy następuje bez paragonu. Opakowania muszą być jedynie puste, niezgniecione i z czytelnym kodem kreskowym.

