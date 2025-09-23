Spada liczba kradzieży w polskich sklepach. Ten produkt ginie najczęściej
Udostępnijdodaj Skomentuj

Spada liczba kradzieży w polskich sklepach. Ten produkt ginie najczęściej

Dodano: 
Kradzież w sklepie
Kradzież w sklepie Źródło: Shutterstock
W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku liczba kradzieży w sklepach znacząco spadła. Łupem złodziei najczęściej pada alkohol.

Z danych policji, które przytacza Business Insider Polska wynika, że w okresie od stycznia do sierpnia br. liczba kradzieży w sklepach wyniosła 100 tys. 927, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 121 tys. 929. To oznacza, że w ciągu roku nastąpił spadek o ponad 21 tys. incydentów.

Do kradzieży dochodziło najczęściej w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli w supermarketach, hipermarketach i sieciach dyskontowych.

Spadła liczba kradzieży w sklepach

Choć rok do roku liczba zdarzeń odnotowanych w nich (w sklepach wielkopowierzchniowych — red.) przez policję spadła z 98 tys. 760 w 2024 r. do 83 tys. 083 w 2025, to różnica między tego typu sklepami, a na przykład małopowierzchniowymi jest znacząca — 21 tys. 383 odnotowane kradzieże w 2024 i 16 tys. 381 w tym roku — wylicza cytowana przez serwis Katarzyna Hamal, starsza menadżer ochrony w Seris Konsalnet.

Hamel wyjaśnia, że popularność sklepów wielkopowierzchniowych wśród złodziu wynika z ich specyfiki oraz dużo większej dostępności do drogich artykułów, które padają łupem kradzieży.

Mają oni pozorne poczucie anonimowości, bo wydaje im się, że na dużej powierzchni łatwiej się ukryć. Nowoczesne systemy monitoringu, oparte na zaawansowanej analityce obrazu, pozwalają jednak na bieżące śledzenie sytuacji w placówce oraz szybkie wykrywanie i zgłaszanie incydentów — tłumaczy ekspertka.

Alkohol liderem

Co najczęściej pada łupem złodziei? Na pierwszym miejscu najczęściej kradzionych towarów znajduje się alkohol. W okresie styczeń-sierpień 2024 roku policja odnotowała 46 tys. 993 kradzieży w tej kategorii produktów w sklepach wielkopowierzchniowych, małopowierzchniowych i na stacjach paliw. W ośmiu miesiącach tego roku liczba ta spadła do 37 tys. 327, czyli o ponad 9 tys. Drugie miejsce zajmują artykuły spożywcze. W tym wypadku również nastąpił spadek, choć nie był on aż tak imponujący, jak w przypadku alkoholu – z 38 tys. 701 w 2024 roku do 34 tys. 27 w tym roku.

Czytaj też:
Coraz więcej kradzieży w sklepach. Te produkty znikają najczęściejCzytaj też:
Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Sondaż pokazał to jasno