Zakupy młodych Polaków. Dyskonty i długo, długo nic

Jak pokazuje badanie UCE RESEARCH i Hybrid Europe młodzi konsumenci w wieku 18-25 lat najczęściej robią codzienne zakupy w dyskontach. Przyznaje się do tego aż 63,3 proc. badanych w tej grupie.

– Dyskonty stały się naturalnym wyborem młodych ludzi, ponieważ są najlepiej zsynchronizowane z ich codziennością. Poprzez komunikowanie o „wojnie cenowej” i „hitach promocyjnych” tworzą narrację, która trafia do odbiorców wrażliwych cenowo, niemających jeszcze wysokich dochodów. Język cen, promocji i topowych ofert wraz z szerokim wsparciem mediowym buduje wrażenie nieustannego dostępu do okazji. Młodzi kupują nie tylko produkty, ale przede wszystkim doświadczają satysfakcji zakupowej – wrażenia, że nie przepłacają – komentuje Adam Iwiński z Hybrid Europe.

Gdzie kupują młodzi? Dyskonty i długo, długo nic

Do zakupów w dyskontach częściej przyznają się młode kobiety (68 proc., wobec 57,5 proc. wśród panów), a także zarabiający od 1000 do 3000 zł netto (68,1 proc.), oraz osoby ze średnim wykształceniem (67 proc.). Najczęściej o zakupach w dyskontach mówili jednak mieszkańcy największych miast (72,4 proc.).

– Obraz klienta dyskontów koresponduje z potencjałem decyzyjnym i nabywczym. Kobiety, najczęściej rozporządzając budżetem domowym, wybierają dyskonty jako kwintesencję praktyczności. Fakt, że osoby o niższych dochodach kupują w dyskontach, to dowód oddziaływania strategii komunikacji. Duże sieci dyskontowe inwestują w kampanie drive-to-store, mobilne i kontekstowe, które precyzyjnie odwołują się do pragmatycznych wartości zakupowych. Skutkuje to silnym wpływem na konsumentów, w szczególności młodych – podkreśla Michał Rosiak z Hybrid Europe.

W TOP3 wyborów młodych Polaków znalazły się jeszcze supermarkety i hipermarkety, ale ze znacznie niższym odsetkiem. Te formaty handlowe wskazało odpowiednio 8,7 i 7,6 proc. respondentów. 5,6 proc. młodych Polaków zadeklarowało, że robi zakupy we wszystkich formatach po trochu, a 3 proc. badanych twierdzi, że nie pamięta, gdzie dokonuje bieżącego zaopatrzenia.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Hybrid Europe na próbie losowo wybranych 807 Polaków w wieku 18-25 lat.

Czytaj też:

W Lidlu kawa o połowę taniej! Sprawdź, co jeszcze kupisz w cenach jak dawniejCzytaj też:

W Biedronce cukier i mleko kupisz za grosze. Sprawdź, jaki produkt dostaniesz 90% taniej