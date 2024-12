Tyle można zarobić w Lidlu. Sieć podnosi pensje

Od stycznia 2025 roku Lidl w Polsce zwiększa wynagrodzenia swoich pracowników. Kasjerzy i magazynierzy mogą liczyć na znaczące podwyżki, które wpisują się w politykę firmy dążącą do zapewnienia konkurencyjnych warunków pracy. Sieć deklaruje, że przeznaczy na ten cel ponad 200 milionów złotych w nadchodzącym roku.

Nowe stawki wynagrodzeń w Lidlu

Pracownicy sklepów Lidla od nowego roku będą zarabiać od 5250 zł do 6450 zł brutto miesięcznie. Z kolei magazynierzy mogą liczyć na wynagrodzenia od 5500 zł do 7200 zł brutto. Sieć podkreśla, że wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo określana w umowie o pracę.

Menedżerowie sklepów również skorzystają na podwyżkach – ich wynagrodzenia będą zaczynać się od 7850 zł brutto. Co więcej, każdemu menedżerowi przysługuje samochód służbowy jako dodatkowy benefit.

Dodatkowe benefity dla pracowników

Lidl przypomina, że poza atrakcyjnym wynagrodzeniem podstawowym oferuje pracownikom szereg benefitów pozapłacowych. Wśród nich znajdują się m.in.:

prywatna opieka medyczna,

karty MultiSport oraz Medicover Sport,

wyprawki dla dzieci („dla maluszka” oraz pierwszoklasisty),

szkolenia,

bezpłatny dostęp do programu wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Jak wypada Lidl na tle konkurencji?

Porównując zarobki w Lidlu z innymi sieciami, można zauważyć różnice. W Biedronce kasjer-sprzedawca w pierwszym roku pracy zarabia od 4700 zł do 5050 zł brutto, z możliwością podwyżek po pierwszym i trzecim roku pracy. Doświadczony pracownik może liczyć na pensję w przedziale 4850 zł–5300 zł brutto. Magazynierzy zaczynający pracę otrzymują od 5050 zł do 5350 zł brutto, a kierownicy sklepów od 6700 zł brutto.

W Aldi wynagrodzenia kasjerów wahają się od 4910 zł do 5260 zł brutto, a po dwóch latach pracy rosną do 5310 zł–5660 zł brutto. Kierownicy sklepów na początku kariery zarabiają od 7060 zł do 7660 zł brutto, a po trzech latach ich pensja może wzrosnąć nawet do 8560 zł brutto. Magazynierzy w Aldi zarabiają od 4910 zł brutto, a po dwóch latach stawka wzrasta do 5510 zł brutto.

