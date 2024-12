Sprawdziliśmy świąteczne promocje Lidla. Oferty są kuszące

Przedświąteczna gorączka zakupowa już ruszyła, a parkingi przy marketach pękają w szwach. Grudzień to czas, kiedy listy zakupów stają się dłuższe, a sklepy wypełniają się dźwiękiem świątecznych melodii i zapachem pierników. Lidl, jak co roku, wprowadza nas w magiczny nastrój dzięki swojej nowej gazetce promocyjnej. To nie tylko zbiór atrakcyjnych ofert, ale też inspiracji, które pomogą przygotować się na ten wyjątkowy czas w roku. Czy to poszukiwanie idealnych składników na wigilijną kolację, czy pomysły na oryginalne prezenty – Lidl wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Warto zaznaczyć, że na początku grudnia 2024 r. sieć Lidl Polska przekroczyła liczbę 900 sklepów kraju. Pod względem liczby placówek Lidl zajmuje trzecie miejsce w Polsce wśród sieci dyskontowych, ustępując Biedronce, która posiada ponad 3600 sklepów, oraz Dino z liczbą ok. 2600 placówek. Spora część z nas kupuje jednak świąteczne prezenty w internecie, również za pośrednictwem Lidla. Dlatego przejrzeliśmy aktualną gazetkę promocyjną, która obowiązuje od poniedziałku 9 grudnia, choć nie w całości. Przykładowo, niektóre produkty od czwartku 12 grudnia.

Lidl. Nowa, świąteczna oferta. Co w niej?

Wyszczególniliśmy kilka, naszym zdaniem, ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Wzięliśmy pod uwagę zarówno ofertę zarówno sklepu internetowego, jak i placówek stacjonarnych. Przyjrzeliśmy się zwłaszcza tym produktom, które mogą interesować Polaków przed zbliżającymi się wielkimi krokami świętami Bożego Narodzenia.

Słoik na ciastka 600 ml, 4 wzory – 14.99 zł

Zestaw 4 kieliszków Krosno – 39.99 zł (cena regularna 49.99 zł)

Garnek żeliwny z pokrywką Masterpro – 139 zł (cena regularna 278 zł)

Czajnik Smart Black lub Granitex, pojemność 2.8l – 87.99 zł (cena regularna 109.99 zł)

Drewniana kolejka Dżungla lub Stacja Kolejowa – 111.75 zł (cena regularna 149 zł).

Pełna oferta poniżej: