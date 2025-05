Biometan z ułatwieniami. Rząd przyjął zmiany w ustawie wiatrakowej

Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez Minister Klimatu i Środowiska, projekt poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

„Deregulacja dla OZE! Ułatwiamy budowę gazociągów bezpośrednich dla wytwórców #biometan. Przyjęte przez rząd przepisy przyspieszą budowę infrastruktury i rozwój odnawialnych źródeł energii w PL” – czytamy w poście resortu klimatu opublikowanym na platformie X.

„Możliwość bezpośredniego dostarczania biometanu do odbiorcy końcowego sprawi, że producenci nie będą musieli ponosić kosztów ani tracić czasu na przyłączenie do sieci gazowej. Dzięki temu możliwe będzie też dostarczanie biometanu z pominięciem pośrednictwa operatorów gazowych tam, gdzie budowa sieci gazowej jest trudna lub nieopłacalna” – informuje resort Klimatu i Środowiska,

Ustawa wiatrakowa – będą ułatwienia dla wytwórców biometanu

W ramach prac deregulacyjnych, rząd opracował zmiany, które rozszerzą przepisy dotyczące gazociągów bezpośrednich. Zmiany te umożliwią producentom biometanu skorzystanie z rozwiązań, które dotychczas były dostępne jedynie dla wytwórców biogazu i biogazu rolniczego. Nowe regulacje ułatwią budowę gazociągów bezpośrednich do transportu biogazu, biogazu rolniczego i biometanu, co przyczyni się do szybszego rozwoju tego odnawialnego źródła energii w Polsce.

Jakie są najważniejsze założenia nowelizacji ustawy wiatrakowej?

Najważniejsze założenia projektu obejmują kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, poszerzono zakres zastosowania gazociągów bezpośrednich, które dotychczas służyły do dostarczania biogazu lub biogazu rolniczego, o możliwość transportu biometanu. Po drugie, z procesu wydawania zgody przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na budowę gazociągu bezpośredniego dostarczającego biometan wyłączono konieczność badania przesłanek. Dodatkowo, minister właściwy do spraw klimatu zostanie odpowiedzialny za określenie w rozporządzeniu parametrów jakościowych biogazu, biogazu rolniczego oraz biometanu. Wreszcie, przepisy prawa budowlanego zawarte w projekcie ustawy, które dotychczas uwzględniały jedynie biogaz i biogaz rolniczy, po przyjęciu poprawek obejmą również biometan. Ponieważ biogaz, biogaz rolniczy oraz biometan są paliwami łatwopalnymi, konieczne jest objęcie ich odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa.

