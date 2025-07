Ważny apel ZUS ws. 300 plus. „Warto zdążyć..."

Wraz z początkiem lipca po raz ósmy uruchomiono program „Dobry Start", znany również pod nazwą 300 plus. Środki przeznaczone na szkolną wyprawkę przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody i sytuację zawodową – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, a także na studentów.

300 plus. Warto złożyć wniosek jeszcze w wakacje

Wnioski ws. 300 plus można składać od 1 lipca. Z najnowszych danych przekazanych przez ZUS wynika, że do tej pory rodzice zgłosili się po świadczenia na niemal 2,3 mln uczniów, a wypłacono już prawie 30 mln zł. Instytucja radzi, aby nie zwlekać ze złożeniem dokumentów i przesłać je jeszcze w wakacje.

– Wnioski można składać do końca listopada, ale warto zdążyć przed końcem wakacji, wtedy wypłata 300+ trafi na konto najpóźniej we wrześniu – przypomina ZUS.

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Polacy o waloryzacji

Program „Dobry Start" uruchomiono w 2018 roku. Z przeprowadzonego przez rokiem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (46 proc.) uważa, że świadczenie 300 plus powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania było 30 proc. respondentów, a 23,2 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

