Ile Polacy wydadzą w tym roku na sylwestra? Niektórzy zaszaleją

Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Ostatni dzień 2025 roku Polacy spędzają na hucznych balach i przyjęciach, tzw. domówkach, wielkich imprezach plenerowych, ale też w gronie najbliższych w domowym zaciszu. Każda z tych opcji wiąże się z mniejszymi lub większymi kosztami. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie w tym roku wydatki w związku z sylwestrem poniosą rodacy.

Ile wydamy na sylwestra w tym roku?

Z sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że największa grupa Polaków wyda na tegorocznego sylwestra od 100 do 500 zł (33,5 proc.). 14,1 proc. ankietowanych twierdzi, że ich wydatki nie wyniosą więcej niż 100 zł. Zbliżony odsetek wskazał przedziały 501-700 zł i 701-1000 zł (odpowiednio 12,6 i 10,8 proc.). Niespełna 7 proc. ankietowanych deklaruje, że ich tegoroczne sylwestrowe wydatki przekroczą 1000 zł. Niemal 8 proc. badanych nie potrafiło wskazać żadnego przedziału, a nieco ponad 14 proc. przyznało, że nie obchodzi tego dnia w szczególny sposób.

Przedział 100-500 zł był najczęściej wskazywany zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn (odpowiednio 33,4 i 33,6 proc.).