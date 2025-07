Popularne świadczenie znów do wzięcia. Ponad milion wniosków w 10 dni

Na początku lipca po raz ósmy uruchomiono program „Dobry Start", w ramach którego rodzice mogą składać wnioski o środki przeznaczone na szkolną wyprawkę.

Dodatek w wysokości 300 zł (stąd potoczna nazwa programu – 300 plus) przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. – Rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody i sytuację zawodową – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, nie dotyczy też studentów. – Wiek 20 i 24 lat liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego – podkreśla ZUS.

300 plus. 1,1 mln wniosków w 10 dni

Nabór wniosków ruszył wraz z początkiem lipca, a zakończy się pod koniec listopada. Wielu rodziców nie zwleka jednak ze złożeniem dokumentów. – Od 1 do 10 lipca tego roku rodzice złożyli do ZUS ponad 1,1 mln wniosków o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci – podaje ZUS.

Szacuje się, że uprawnionych do skorzystania z 300 plus jest ok. 4,5 mln dzieci. ZUS przypomina, że złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

ZUS radzi, aby sprawdzić, czy poprawnie podano PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta. – Zawiadomienia, które dotyczą świadczeń, są przekazywane elektronicznie. Informację o przyznaniu wsparcia rodzice i opiekunowie znajdą na swoim profilu na PUE/eZUS – również wtedy, gdy złożą wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Na PUE/eZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia) – informuje ZUS.

