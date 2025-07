ZUS wypłaci 300 zł? Tylko jeśli zrobisz to w lipcu

Od 1 lipca 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia przyjmowanie wniosków w ramach programu "Dobry Start". Aby otrzymać 300 zł wsparcia na każde dziecko w wieku szkolnym, konieczne jest złożenie wniosku – bez tego świadczenie nie zostanie wypłacone.

Mniej uprawnionych

Największą zmianą w edycji programu na rok szkolny 2025/2026 jest ograniczenie kręgu uprawnionych. Świadczenie przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkołach działających w polskim systemie edukacji. Oznacza to, że dzieci uczęszczające do szkół zagranicznych, międzynarodowych lub placówek realizujących programy nauczania innych państw nie będą mogły skorzystać z programu. Zmiany dotkną również dzieci polskich obywateli mieszkających za granicą, jeśli są tylko zameldowane w Polsce. W przypadku nienależnie pobranego świadczenia, konieczny będzie jego zwrot wraz z odsetkami.

Prawo do 300 zł przysługuje na dzieci uczące się w polskich szkołach do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz tych, którzy realizują obowiązek szkolny w formie nauczania domowego. Dzieci uczęszczające do przedszkola oraz studenci nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia. W przypadku opieki naprzemiennej zasądzonej przez sąd, wniosek może złożyć każde z rodziców – wtedy kwota 300 zł zostaje podzielona na pół.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie – przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość internetową lub portal Emp@tia. ZUS nie przyjmuje już wniosków w formie papierowej. Kluczowe jest poprawne podanie numeru konta bankowego – to najczęściej popełniany błąd, który może uniemożliwić wypłatę świadczenia.

Termin składania wniosków mija 30 listopada 2025 roku, jednak aby otrzymać pieniądze przed rozpoczęciem roku szkolnego, najlepiej złożyć wniosek jeszcze w lipcu. Wnioski złożone w lipcu i sierpniu będą realizowane do końca września. Złożone później mogą skutkować wypłatą dopiero w październiku lub listopadzie.

