Popularne świadczenie powraca. Wnioski będzie można składać od wtorku

Rusza nowa edycja program „Dobry Start". Od 1 lipca br., czyli od przyszłego wtorku rodzice będą mogli składać wnioski o środki przeznaczone na szkolną wyprawkę. Dodatek w wysokości 300 zł (stąd potoczna nazwa programu – 300 plus) przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

300 plus. Komu przysługuje, kto nie dostanie?

Rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody i sytuację zawodową – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole.

Dodatku nie można otrzymać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów. – Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego – podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wnioski ws. 300 plus będzie można składać do końca listopada br. Osoby, które złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają świadczenie w wysokości do 30 września.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

ZUS zwraca uwagę, aby we wniosku podać poprawne dane, takie jak: PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer rachunku bankowego.

Polacy o waloryzacji świadczenia

Program „Dobry Start" uruchomiono w 2018 roku. Z przeprowadzonego przez rokiem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (46 proc.) uważa, że świadczenie powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania było 30 proc. respondentów, a 23,2 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

30 czerwca mija ważny termin ws. 800 plus. Komu przepadną pieniądze?Czytaj też:

Przełom dla pracowników kopalń. ZUS zmienia zdanie