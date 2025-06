30 czerwca mija ważny termin ws. 800 plus. Komu przepadną pieniądze?

– Pobierasz 800 plus? Pamiętaj, aby złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który trwa od czerwca. Jeśli zrobisz to do końca miesiąca otrzymasz pieniądze z wyrównaniem od czerwca. Jeśli wniosek trafi do nas w lipcu lub później, wsparcie otrzymasz od tego miesiąca – bez wyrównania – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

800 plus. Ostatni moment na złożenie wniosku

W czerwcu rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus, który potrwa do końca maja przyszłego roku. Wnioski w ramach nowej edycji programu można składać od lutego, złożenie dokumentów do końca kwietnia gwarantowało wypłaty świadczenia bez żadnej przerwy. Wypłaty 800 plus na podstawienia wniosków złożonych w czerwcu nastąpią do końca sierpnia wraz z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Osoby, których wnioski wpłyną po czerwcu, wyrównania za poprzednie miesiące nie dostaną. Nie dotyczy to oczywiście rodziców, którym dopiero co urodziło się dziecko. Na złożenie wniosku mają oni bowiem trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeżeli zrobią to w terminie, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że większość rodziców nie zwleka ze złożeniem wniosku ws. 800 plus. Do tej pory złożono dokumenty na blisko 7 mln dzieci. Wciąż są jednak osoby, które wniosku nie złożyły i jeśli się nie pospieszą, to pieniądze wypłacane w ramach świadczenia przepadną.

Wnioski ws. 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

W zeszłym roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków, dotyczących niemal 8 mln dzieci. Rok wcześniej odnotowano 5 mln 271 tys. wniosków obejmujących 8 mln 136 tys. dzieci.

W kwietniu 2026 roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Początkowo świadczenie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

