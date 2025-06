Opóźnienia w wypłacie nowego świadczenia. ZUS tłumaczy

1 października zeszłego roku uruchomiono program „Aktywny rodzic", znany również pod nazwą „babciowe". W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

Wypłaty świadczenia ruszyły pod koniec listopada zeszłego roku. Z danych przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynika, że w ramach programu "Aktywny rodzic" wypłacono już 2,475 mln świadczeń na łączną kwotę 3,198 mld zł.

Wnioski ws. babciowego można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

„Babciowe" z opóźnieniem. ZUS tłumaczy

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia o opóźnieniach w wypłatach świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) tłumaczy, że aby rozpatrzyć wnioski musi sprawdzić m.in. czy rodzice spełniają warunek aktywności zawodowej, czy dziecko uczęszcza do żłobka i jaka jest wysokość opłaty za żłobek, a także czy osoba składająca wniosek jest rodzicem albo opiekunem dziecka.

– ZUS realizuje te czynności na podstawie dostępnych rejestrów publicznych, w szczególności rejestru żłobków, danych z konta ubezpieczonego ZUS, danych pozyskanych z rejestru Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), rejestru PESEL. Dane z konta ubezpieczonego aktualizujemy w oparciu o informacje od pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Przekazują oni do ZUS dokumenty rozliczeniowe z podstawami wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu za miesiąc poprzedni – do 5, 15 i 20 dnia miesiąca. Na tej podstawie ZUS sprawdza uprawnienia do świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" – podkreśla ZUS w komentarzu dla Interii.

ZUS przypomina, że placówki mają obowiązek wprowadzania do rejestru żłobków kwoty opłaty poniesionej przez rodzica do 5 dnia roboczego danego miesiąca za poprzedni miesiąc. Na tej podstawie ZUS sprawdza uprawnienia do świadczenia "Aktywnie w żłobku".

