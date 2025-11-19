Polacy wolą żłobek od babci. ZUS ujawnił najnowsze dane

1 grudnia minie 14 miesięcy od wprowadzenia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Program ma na celu wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

Rodzice wolą żłobki od babci

Z informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że od momentu startu programu "Aktywny rodzic", wpłynęło ponad 900 tys. wniosków o „babciowe". Największym zainteresowaniem cieszy się opcja „Aktywnie w żłobku”.

– „Aktywny Rodzic” pomaga godzić opiekę nad małymi dziećmi z pracą zawodową. Od startu programu, czyli października 2024 roku, do ZUS wpłynęło ponad 912 tys. wniosków o nowe świadczenia. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło „aktywnie w żłobku”- 40 proc. – czytamy w komunikacie ZUS zamieszczonym na platformie X.

twitter

Dane ZUS pokazują mniejszą popularność opcji „Aktywnie w domu” i „Aktywni rodzice w pracy” i „Aktywnie w domu” (odpowiednio 31 i 29 proc.). To oznacza, że rodzice dzieci do 3. roku życia najczęściej chcą przyznaczyć środki na opiekę żłobkową.

W połowie listopada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że dotychczas wypłacono 4 mln 765,6 tys. świadczeń na kwotę 5 mld 923,1 mln zł.

Wnioski o "babciowe" można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

Czytaj też:

Prawie 4 mln wniosków o 300 plus. Te błędy rodzice popełniają najczęściejCzytaj też:

Pojawił się ważny komunikat ws. 800 plus. Chodzi o wypłaty