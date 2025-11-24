Dorabiasz do emerytury? Od 1 grudnia każda złotówka ma znaczenie

Od 1 grudnia wchodzą w życie nowe limity dorabiania dla emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. To istotna zmiana, bo przekroczenie wskazanych progów przychodu może skutkować zmniejszeniem emerytury lub renty, a w skrajnych przypadkach – całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS.

Zmiana limitu dorabiania

Limity dorabiania do emerytury są aktualizowane co trzy miesiące. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza je z miesięcznym wyprzedzeniem, opierając wyliczenia na przeciętnym wynagrodzeniu publikowanym przez GUS. Kwoty obowiązujące od 1 grudnia 2025 r. będą stosowane do końca lutego 2026 r.

Do końca listopada 2025 r. emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, mogą bez konsekwencji zarabiać do 6 124,10 zł brutto miesięcznie. Po przekroczeniu tej granicy ZUS zmniejsza świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie bardziej niż do poziomu maksymalnego zmniejszenia wynoszącego 939,61 zł. Jeśli natomiast dodatkowy przychód przekroczy 11 373,30 zł brutto w miesiącu, wypłata emerytury lub renty jest zawieszana.

Przeciętne wynagrodzenie

Podstawą ustalenia nowych limitów jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 r., które wyniosło 8 771,70 zł. Na tej bazie obliczono progi:

6 140,20 zł brutto – 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

11 403,30 zł brutto – 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Od grudnia osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę będą mogły dorobić bez skutków dla świadczenia do 6 140,20 zł brutto miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty ZUS ponownie obniży wypłaty o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia, która nadal wynosi:

939,61 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł – dla rent rodzinnych, jeśli uprawniona jest jedna osoba.

Jeżeli przychód z pracy przekroczy wyższy próg, czyli 11 403,30 zł brutto, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę emerytury lub renty za dany okres.

Ważne jest, że ograniczenia dorabiania dotyczą wyłącznie osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę. Ci, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, mogą podejmować dodatkową pracę bez żadnych limitów kwotowych i bez ryzyka obniżenia lub zawieszenia świadczeń.

