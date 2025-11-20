Dwa przelewy z ZUS w grudniu. Seniorzy zobaczą na koncie „15. emeryturę”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada zmiany w grudniowym harmonogramie wypłat. Ze względu na święta Bożego Narodzenia i przypadający na koniec miesiąca sylwester, część seniorów otrzyma świadczenia w innych terminach niż zwykle. Dla wielu emerytów będzie to oznaczało dwa przelewy w jednym miesiącu – część świadczeniobiorców dostanie wprost 15. emeryturę.

Przyspieszone wypłaty

Standardowo ZUS przekazuje emerytury w stałych, z góry ustalonych dniach miesiąca, dzięki czemu seniorzy mogą spodziewać się pieniędzy w powtarzających się terminach. W grudniu 2025 r. kalendarz wymusza jednak korektę. Święta oraz dzień wolny 1 stycznia sprawiają, że wypłaty muszą zostać przyspieszone.

W ostatnim miesiącu roku terminy wypłat będą wyglądały następująco:

1. dzień miesiąca (poniedziałek) – wypłata zgodnie z planem,

– wypłata zgodnie z planem, 5. dzień miesiąca (piątek) – bez zmian,

– bez zmian, 6. dzień miesiąca (sobota) – emerytura trafi wcześniej, 5 grudnia (piątek),

– emerytura trafi wcześniej, 5 grudnia (piątek), 10. dzień miesiąca (środa) – termin pozostaje bez zmian,

– termin pozostaje bez zmian, 15. dzień miesiąca (poniedziałek) – wypłata według harmonogramu,

– wypłata według harmonogramu, 20. dzień miesiąca (sobota) – świadczenie zostanie wypłacone wcześniej, 19 grudnia (piątek),

– świadczenie zostanie wypłacone wcześniej, 19 grudnia (piątek), 25. dzień miesiąca (czwartek, pierwszy dzień świąt) – przelew zostanie zrealizowany wcześniej, 23 grudnia (wtorek),

– przelew zostanie zrealizowany wcześniej, 23 grudnia (wtorek), 31. dzień grudnia (środa) – ZUS wypłaci wtedy emeryturę należną za 1 stycznia 2026 r.

To właśnie ostatni termin sprawia, że mówi się o „15. emeryturze” w 2025 r. Osoby, które zazwyczaj otrzymują przelew pierwszego dnia miesiąca, dostaną emeryturę za styczeń 2026 r. już 31 grudnia. W efekcie w tym roku kalendarzowym na ich konta wpłynie łącznie 15 świadczeń: dwanaście standardowych, trzynasta i czternasta emerytura oraz dodatkowa wypłata wynikająca z przesunięcia terminu.

Dzień wolny

Powodem tego rozwiązania jest fakt, że 1 stycznia to ustawowo dzień wolny od pracy. ZUS musi więc zrealizować przelewy wcześniej, by środki trafiły do emerytów na czas.

Termin wypłaty przypisywany jest seniorowi w momencie przyznania świadczenia. ZUS bierze pod uwagę m.in. liczbę przelewów realizowanych danego dnia oraz tempo wpływu składek. Co do zasady data wypłaty pozostaje stała, ale w wyjątkowych sytuacjach – jak święta czy dni wolne – może dojść do jej jednorazowego przesunięcia.

Samo przesunięcie nie zmienia raz wybranego terminu na stałe. Nie ma też możliwości dowolnej zmiany dnia wypłaty przez emeryta. W wyjątkowych przypadkach, przy składaniu wniosku o emeryturę, można zwrócić się o ustalenie konkretnego terminu, przedstawiając uzasadnienie, np. konieczność regulowania opłat, których daty są odgórnie określone i niepodlegające negocjacjom. Ostateczną decyzję w takich sprawach podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

