Ubezpieczeniowy gigant zaskakuje rynek. Zysk PZU wystrzelił ponad prognozy

PZU opublikowało wyniki za trzeci kwartał i pokazało bardzo mocną formę. Zysk netto osiągnął 1,995 mld zł, co oznacza rezultat aż o ponad 21 proc. wyższy od konsensusu analityków. Grupa zanotowała jednocześnie wyraźny wzrost przychodów oraz spadek kosztów usług, co przełożyło się na ponad dwukrotną poprawę wyniku ubezpieczeniowego w ujęciu rocznym.

Wzrost przychodów

Składka przypisana brutto z tytułu ubezpieczeń wzrosła do 23,1 mld zł, czyli o 5,9 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 5,2 mld zł, co oznacza skok o 42,7 proc. rok do roku. Tylko w trzecim kwartale PZU wypracowało ponad 2 mld zł zysku, notując dynamikę przekraczającą 64 proc.

Skorygowany wskaźnik ROE po trzech kwartałach wyniósł 22,1 proc., a w samym trzecim kwartale sięgnął 25,3 proc. Spółka podkreśla, że aż 70 proc. wypracowanego zysku netto pochodzi z działalności stricte ubezpieczeniowej, co stanowi wyraźne wzmocnienie roli podstawowego biznesu względem poprzedniego roku.

W części majątkowej PZU zwiększyło przychody o 7,1 proc., do blisko 14,2 mld zł. Poprawił się również wskaźnik mieszany (COR), który spadł do 85,8 proc., a w samym trzecim kwartale do 81,8 proc. Zarząd zwraca uwagę na silny, ponad 10-procentowy wzrost przychodów z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych oraz odbudowę rentowności w segmencie OC komunikacyjnego.

W ubezpieczeniach na życie przychody po trzech kwartałach przekroczyły 6,6 mld zł, co oznacza wzrost o 3,1 proc. rok do roku. Marża operacyjna dla całego segmentu sięgnęła 28,1 proc. Szczególnie dynamicznie rośnie sprzedaż indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, gdzie odnotowano wzrost o 14,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Silnie rozwija się także tzw. filar zdrowia. Przychody w tym obszarze zwiększyły się o 14,1 proc., do prawie 1,6 mld zł. Ponad 45 proc. świadczeń realizowanych jest już w placówkach własnych PZU Zdrowie, co – w ocenie spółki – potwierdza skuteczność strategii rozbudowy sieci medycznej. Grupa pozyskała także 380 mln zł nowego kapitału na dalszy rozwój przychodni oraz przejęcia.

Rosną aktywa klientów

Rośnie również skala aktywów klientów zewnętrznych, które sięgnęły 76,9 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 20 proc. rok do roku. TFI PZU odnotowało progres również w programie PPK, utrzymując pozycję wicelidera rynku z udziałem na poziomie prawie 22 proc.

Bogdan Benczak, pełniący obowiązki prezesa PZU, zapowiada przyspieszenie działań transformacyjnych. Spółka planuje realizację ponad 20 projektów akceleracyjnych obejmujących m.in. rozwój systemów taryfikacji, modernizację kanałów sprzedaży, automatyzację procesów, rozbudowę platformy mojePZU, wdrożenie nowego systemu likwidacji szkód oraz zacieśnienie współpracy z siecią agentów.

