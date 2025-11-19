Wkrótce mogą ci za to wlepić mandat. Lepiej uważać w autobusie

Każdego miliony pasażerów korzysta z warszawskiej komunikacji miejskiej. Z danych przedstawionych przez Warszawski Transport Publiczny wynika, że w całym 2023 roku autobusem, tramwajem czy metrem podróżowało aż 956 milionów pasażerów.

Pasażerowie mają swoje prawa, ale też obowiązki, których muszą przestrzegać, gdyż w innym wypadku muszą liczyć się z mandatem. Za co możemy zostać ukarani? Na przykład za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie pojazdu, palenie papierosów, picie alkoholu, agresywne zachowania wobec pasażerów, czy otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy. Za nieprzestrzeganie powyższych zakazów grozi mandat, nawet w wysokości 500 zł.

Mandacik za położenie plecaka?

Tymczasem do powyższej listy niebawem może dołączyć nowy zakaz. Pasażerowie nie będą mogli zajmować więcej niż jednego miejsca siedzącego. W praktyce oznacza to m.in. zakaz leżenia na podwójnych siedzeniach, ale też kładzenia na sąsiednim pustym miejscu plecaka, bądź torebki, jeśli uniemożliwi to innym pasażerom skorzystanie z wolnego miejsca.

Decyzję w tej sprawie podejmą w czwartek warszawscy radni. Jak pisze „Fakt", chodzi o to, by uporządkować sytuację w przeładowanych pojazdach komunikacji miejskiej, gdzie często brakuje miejsc siedzących. Warszawiacy skarżą się, że mimo ważnego biletu nie mogą usiąść, bo miejsca są zajęte przez rzeczy innych pasażerów. Problem sygnalizowali również przedstawiciele służb porządkowych, wskazując, że nie mogą interweniować w tego rodzaju sytuacjach, gdyż brakuje jednoznacznych przepisów. Jeśli radni przegłosują projekt, służby będą mogły wystawiać mandaty za nieodpowiedzialne zachowania pasażerów.

Jak zauważa gazeta, w przypadku przegłosowania projektu zmiany wejdą w życie już w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Nie można zatem wykluczyć, że niektórzy pasażerowie będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia jeszcze w tym roku.

