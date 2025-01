Darmowa komunikacja w Warszawie. Kto może podróżować bez biletu?

Komunikacja miejska w Warszawie to codzienność dla milionów pasażerów. W 2023 roku aż 956 mln osób skorzystało z pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, co stanowiło wzrost o 11 proc. względem roku poprzedniego. Mimo że ceny biletów są stosunkowo przystępne – np. 20-minutowy bilet normalny kosztuje 3,40 zł – wiele osób może podróżować po stolicy całkowicie za darmo.

Darmowe przejazdy w Dniu Bez Samochodu

Jednym z dni, w którym wszyscy mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie, jest 22 września – Dzień Bez Samochodu. To okazja do promowania ekologicznych środków transportu i zachęta do rezygnacji z aut na rzecz zrównoważonej mobilności.

Bezpłatna komunikacja przez cały rok

Darmowe przejazdy nie ograniczają się jednak tylko do jednego dnia w roku. Istnieją grupy osób uprawnionych do korzystania z komunikacji miejskiej bez ponoszenia kosztów przez cały rok. Oto kilka przykładów:

Seniorzy – osoby powyżej określonego wieku mogą podróżować za darmo, często na podstawie dowodu tożsamości lub specjalnej karty.

– osoby powyżej określonego wieku mogą podróżować za darmo, często na podstawie dowodu tożsamości lub specjalnej karty. Uczniowie i studenci – w zależności od warunków, młodzież ucząca się może być uprawniona do bezpłatnych przejazdów na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

– w zależności od warunków, młodzież ucząca się może być uprawniona do bezpłatnych przejazdów na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. Osoby z niepełnosprawnościami – wiele grup osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mają prawo do darmowej komunikacji, po okazaniu odpowiednich dokumentów.

– wiele grup osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mają prawo do darmowej komunikacji, po okazaniu odpowiednich dokumentów. Weterani i kombatanci – przysługuje im prawo do darmowych przejazdów na podstawie dokumentów potwierdzających ich status.

Lista uprawnionych obejmuje także inne kategorie, które warto sprawdzić w szczegółowych regulacjach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Podróżujący uprawnieni do bezpłatnych przejazdów muszą pamiętać o posiadaniu przy sobie odpowiednich dokumentów, takich jak legitymacje, karty seniora czy zaświadczenia o niepełnosprawności. Brak takiego dokumentu podczas kontroli może skutkować mandatem, nawet jeśli przysługuje im prawo do darmowego przejazdu.

