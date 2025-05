Karty płatnicze odejdą w zapomnienie? Nowe metody przejmują rynek

Za tą wygodą stoi jednak złożona infrastruktura, której rozwój wymaga od instytucji finansowych trafnych i szybkich decyzji. Sprawdź, dokąd zmierza przyszłość płatności i jak zmienia się podejście do klienta.

Globalna rewolucja, lokalne wyzwania

Pierwsze miesiące 2025 r. upływają pod znakiem niepewności i geopolitycznych napięć. W tym kontekście banki i fintechy są pod presją. Muszą elastycznie modernizować swoje systemy płatności, jednocześnie spełniając coraz bardziej rygorystyczne regulacje. Oczekiwania klientów rosną: chcą płacić szybciej, prościej i bezpieczniej, najlepiej z poziomu jednej aplikacji.

Nowe formy płatności: szybko, wygodnie, ale z wyzwaniami

Coraz większą popularność zyskują przelewy A2A (account-to-account) oraz portfele mobilne. Zgodnie z prognozą World Payments Report 2025 firmy Capgemini, do 2028 r. udział płatności natychmiastowych wzrośnie globalnie z 16 proc. do 22 proc., a portfeli cyfrowych z 5 proc. do 8 proc. Karty płatnicze tracą na znaczeniu – ich udział ma spaść z 57 proc. do 50 proc.

– Rosnąca popularność płatności A2A może znacząco ograniczyć rozwój tradycyjnych kart. Szacujemy, że 15–25 proc. przyszłego wzrostu w tym segmencie przejmą nowe rozwiązania, zwłaszcza kosztem kart debetowych i przedpłaconych – podkreśla Maciej Olszański, Local Head of Financial Services w Capgemini Polska.

Klient w centrum. Nie tylko technologia się liczy

Transformacja cyfrowa to nie tylko nowe systemy, ale i nowe podejście do klienta. Z pomocą przychodzi model flywheel – oparte na pozytywnym doświadczeniu użytkownika i budowaniu długofalowej lojalności. Liczy się intuicyjność, personalizacja i eliminacja barier.

– Aż 88 proc. liderów bankowości na świecie wskazuje rozwinięty ekosystem nagród jako klucz do lojalności klienta. To podejście, w którym liczy się spójność oferty z oczekiwaniami, styl życia i emocjami odbiorcy – mówi Olszański.

Nowa lojalność. Dane, emocje i unikalne doświadczenia

Tradycyjne programy lojalnościowe ustępują miejsca rozwiązaniom premium, personalizacji opartym na danych i partnerstwom z markami. Klienci oczekują realnej wartości – rabatów dopasowanych do stylu życia, dostępu do ekskluzywnych wydarzeń czy ekologicznych produktów.

– Dzisiejsza lojalność to nie tylko nagroda za zakup, ale wynik dobrze zaprojektowanej relacji. Dane, współpraca z markami i oferta premium pozwalają budować zaangażowanie i zaufanie – zauważa Olszański.

