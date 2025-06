Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Drugi tydzień czerwca przyniósł umiarkowaną zmienność kursów czterech głównych walut. Ruchy były niewielkie, a rynek pozostawał w stanie wyczekiwania. Tydzień zakończył się wyraźną przewagą spadków. Największy odnotował funt, nieco mniejszy – dolar. Frank zakończył tydzień bez zmian, a euro zaliczyło niemal symboliczną stratę. Rynek ewidentnie oczekuje nowych impulsów. Brakuje wyraźnych sygnałów kierunkowych, a wszelkie ruchy wydają się raczej korektami niż początkiem nowych trendów.

Nastroje na rynku walutowym pozostają zatem wyciszone. Inwestorzy zdają się kalkulować możliwe scenariusze polityki monetarnej oraz zmienność globalną.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,74 zł (poniedziałek), a przez kolejne dni notował lekkie spadki – do 3,73 zł (wtorek i środa) oraz 3,69 zł w czwartek. W piątek nastąpiło niewielkie odbicie do 3,70 zł. To oznacza tygodniowy spadek o 4 grosze. Dolar pozostaje pod presją, choć piątkowe odreagowanie może sugerować próbę ustabilizowania kursu.

Euro (EUR) przez cały tydzień poruszało się niemal bez zmian – rozpoczęło od 4,28 zł (poniedziałek), by w kolejnych dniach utrzymywać się na poziomie 4,26 zł, z delikatnym ruchem w górę do 4,27 zł w piątek. Tygodniowy bilans to spadek o 1 grosz. Wspólna waluta wydaje się dryfować.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,56 zł (poniedziałek), by spaść do 4,53 zł w czwartek. Piątkowy kurs wrócił dokładnie na poziom wyjściowy – 4,56 zł. Tygodniowe wahania były symboliczne i ograniczały się do 3 groszy, co potwierdza status franka jako stabilnej waluty przy niewielkim udziale spekulacyjnych nastrojów.

Funt szterling (GBP) rozpoczął tydzień na wysokim poziomie 5,08 zł, ale w kolejnych dniach stopniowo tracił – 5,04 zł (wtorek), 5,03 zł (środa), 5,01 zł (czwartek), kończąc tydzień nieco wyżej – na poziomie 5,02 zł. To oznacza tygodniowy spadek o 6 groszy. Funt znalazł się w lekkiej korekcie po wcześniejszych wzrostach, co może wskazywać na chwilowe przesilenie trendu.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości walut w ciągu minionego tygodnia, czyli od 9 do 13 czerwca 2025 r., kształtowały się następująco:

USD: –4 gr (z 3,74 zł do 3,70 zł)

EUR: –1 gr (z 4,28 zł do 4,27 zł)

CHF: 0 gr (z 4,56 zł – do 4,56 zł)

GBP: –6 gr (z 5,08 zł do 5,02 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 9 do 13 czerwca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 13 czerwca

dolar – 3,70 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,56 zł

funt szterling – 5,02 zł

Kursy walut – czwartek, 12 czerwca

dolar – 3,69 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,01 zł

Kursy walut – środa, 11 czerwca

dolar – 3,73 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,03 zł

Kursy walut – wtorek, 10 czerwca

dolar – 3,73 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 5,04 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 czerwca

dolar – 3,74 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,56 zł

funt szterling – 5,08 zł

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

