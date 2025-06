Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Pierwszy tydzień czerwca przyniósł względny spokój na rynku walutowym, ale nie obyło się bez subtelnych ruchów. Wszystkie cztery główne waluty zakończyły tydzień wyżej, niż go zaczęły, choć dynamika była niewielka. Dolar i funt wyróżniają się systematycznym wzrostem, euro zachowuje kierunek, a frank potwierdza swoją pozycję stabilnej przystani. T

Trendy są wyciszone, jednak zauważalne. Wnioski? Waluty lekko zwyżkują, ale rynek wyraźnie czeka na mocniejsze impulsy – zarówno z polityki monetarnej, jak i ze sceny geopolitycznej.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,73 zł, a następnie codziennie zyskiwał po jednym groszu: 3,74 zł (wtorek), 3,75 zł (środa i czwartek), by w piątek osiągnąć 3,76 zł. To pięć dni wzrostów, choć niewielkich – bez skoków i spekulacyjnego powrotu do dawnej formy. Mimo to, trend jest czytelny – dolar powoli odzyskuje siłę wobec złotego, co może być odzwierciedleniem globalnego apetytu na dolara jako „bezpieczną przystań”.

Euro (EUR) przez cały tydzień poruszało się w wąskim przedziale: od 4,26 zł w poniedziałek do 4,29 zł w piątek. Wzrost był systematyczny, ale bardzo łagodny – po jednym groszu dziennie. Brakuje zdecydowanego impulsu, ale wspólna waluta zdołała dotrzeć do wyższego poziomu.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,56 zł (poniedziałek), miał drobną zmienność w środku tygodnia – 4,57 zł we wtorek i czwartek, 4,56 zł w środę – i zakończył ponownie na 4,57 zł w piątek. Wahania w granicach jednego grosza wskazują na brak presji ze strony inwestorów. Frank pozostaje stabilny.

Funt szterling (GBP) wystartował w tym tygodniu od poziomu 5,05 zł (poniedziałek), a potem sukcesywnie rósł: 5,06 zł (wtorek), 5,08 zł (środa), aż do 5,09 zł (czwartek i piątek). Po wcześniejszej korekcie w ostatnich tygodniach, brytyjska waluta powoli wraca na swoją mocną pozycję.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości walut w ciągu minionego tygodnia kształtowały się następująco:

USD: +3 gr (z 3,73 zł do 3,76 zł),

EUR: +3 gr (z 4,26 zł do 4,29 zł),

CHF: +1 gr (z 4,56 zł do 4,57 zł),

GBP: +4 gr (z 5,05 zł do 5,09 zł).

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 2 do 6 czerwca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Kursy walut – piątek, 6 czerwca

dolar – 3,76 zł

euro – 4,29 zł

frank szwajcarski – 4,57 zł

funt szterling – 5,09 zł

Kursy walut – czwartek, 5 czerwca

dolar – 3,75 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,57 zł

funt szterling – 5,09 zł

Kursy walut – środa 4, czerwca

dolar – 3,75 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,56 zł

funt szterling – 5,08 zł

Kursy walut – wtorek 3, czerwca

dolar – 3,74 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,57 zł

funt szterling – 5,06 zł

Kursy walut – poniedziałek, 2 czerwca

dolar – 3,73 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,56 zł

funt szterling – 5,05 zł

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

