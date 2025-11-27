800 plus się nie sprawdza? Padła propozycja jednorazowej wypłaty 350 tys. zł

Pawiński na platformie X zwrócił uwagę na analizę CenEA odnośnie wsparcia socjalnego w Polsce. Dane pokazywały, że z puli 100 mld około 23 mld trafia faktycznie do osób biednych, a aż około 80 proc. do klasy średniej i wyższej. Około 17 mld wspiera 20 proc. osób najbogatszych, jeśli chodzi o dochody.

800+ nie działa. Lepiej dać 350 tysięcy?

„Niezależnie od wartościowych prób pomiaru, mega trudna i rozedrgana emocjonalnie sprawa. Wiemy już, że prodemograficzne działanie 800+ to fikcja. Wielodzietność to też raczej przeszłość” – oceniał na tej podstawie przedsiębiorca.

Jego zdaniem należy skupić się na zachęcaniu do drugiego dziecka w rodzinie. „Zamiast kroplówki 800+ jednokrotna wypłata po urodzeniu drugiego dziecka w wysokości ca 350 tys. zł. ~ 2dzieci x 18 lat x 12 mcy x 800 zł” – wyliczał.

„Za taką kwotę rodzina mogłaby zrealizować istotne zmiany np. powiększenie/wkład na zakup mieszkania. Czy zadziała? Trudno powiedzieć… ale trzeba poszukiwać. Pierwsze dziecko to radość i szczęście, drugie to już generacyjna odpowiedzialność i państwowe wspieranie, zaś kolejne dzieci to wyraz naszej już osobistej postawy i wyznawanych wartości” – podsumowywał.

Ograniczenie dodatkowych emerytur i 800 plus?

Dyrektor CenEA, dr hab. Michał Myck wzywał do przeprowadzenia prawdziwej debaty o kierunku zmian w temacie wspierania rodzin. Jego zdaniem ponad 102 miliardy złotych każdego roku nie jest rozdzielane właściwie, bo nie uwzględnia ani poziomu dochodów, ani potrzeb rodzin.

CenEA nie idzie tak daleko jak Pawlicki i zamiast jednorazowej kwoty, wolałoby raczej progi dochodowe, np. przy trzynastej i czternastej emeryturze. Zdaniem jej ekspertów, ograniczenie dodatkowych emerytur oraz wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+ przyniosłoby budżetowi oszczędności rzędu odpowiednio 3,9 mld oraz 8,1 mld złotych.

