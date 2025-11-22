Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile były dolar, euro, funt i frank?

Trzeci tydzień listopada okazał się jednym z ciekawszych w całym miesiącu. Po wcześniejszym osłabieniu dolara jego kurs wrócił w okolice poziomów z początku listopada. Euro utrzymywało się w dość stabilnym kanale wahań, pozostając bardzo blisko wartości z pierwszej połowy listopada. Frank szwajcarski zakończył tydzień minimalnie niżej niż na początku, potwierdzając swoją listopadową zmienność. Funt natomiast odrobił część wcześniejszych strat i wrócił w kierunku kursów widocznych na początku miesiąca.

Największym „spadkowiczem” tygodnia okazał się frank szwajcarski, który mimo piątkowego odbicia, w ujęciu całego tygodnia stracił wobec złotego.

Analiza tygodnia (17–21 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD)

Dolar rozpoczął tydzień kursem 3,6400 zł, a zakończył na poziomie 3,6868 zł. To wzrost o 0,0468 zł, co czyni amerykańską walutę zdecydowanym liderem tygodniowych zwyżek.

Euro (EUR)

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2231 zł, a w piątek 4,2489 zł. Wspólna waluta podrożała o 0,0258 zł, co oznacza solidne, choć umiarkowane umocnienie względem złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank zaczynał tydzień na poziomie 4,5826 zł, a zakończył na 4,5768 zł. To spadek o 0,0058 zł – niewielki, ale oznaczający, że szwajcarska waluta jako jedyna straciła wobec złotego w perspektywie całego tygodnia, mimo piątkowego odbicia.

Funt szterling (GBP)

Funt w poniedziałek notowany był na 4,7924 zł, a w piątek na 4,8154 zł. To wzrost o 0,0230 zł, co czyni brytyjską walutę jednym z mocniejszych graczy końcówki tygodnia.

Podsumowanie tygodnia (17–21 listopada 2025)

USD: +0,0468 zł (+4,68 gr)

EUR: +0,0258 zł (+2,58 gr)

CHF: −0,0058 zł (−0,58 gr)

GBP: +0,0230 zł (+2,30 gr)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 17 do 21 listopada 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 21 listopada

dolar – 3,6868 zł

euro – 4,2489 zł

frank szwajcarski – 4,5768 zł

funt szterling – 4,8154 zł

Kursy walut – czwartek, 20 listopada

dolar – 3,6684 zł

euro – 4,2289 zł

frank szwajcarski – 4,5538 zł

funt szterling – 4,7977 zł

Kursy walut – środa, 19 listopada

dolar – 3,6656 zł

euro – 4,2424 zł

frank szwajcarski – 4,5743 zł

funt szterling – 4,8116 zł

Kursy walut – wtorek, 18 listopada

dolar – 3,6525 zł

euro – 4,2331 zł

frank szwajcarski – 4,5865 zł

funt szterling – 4,8038 zł

Kursy walut – poniedziałek, 17 listopada

dolar – 3,6400 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5826 zł

funt szterling – 4,7924 zł

Czytaj też:

Złoto i srebro kuszą Polaków. Czy to dobry moment na zakup?

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Stawką w tej grze są miliardy. Czy trafią do budżetu?Czytaj też:

Mamy nowego milionera. W Lotto Plus padła główna wygrana