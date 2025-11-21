„95" znów za 6 zł? Pojawiły się niepokojące prognozy

Prognozowane przed tygodniem przez ekspertów e-petrol.pl podwyżki cen paliw na stacjach niestety potwierdziły się. Wzrosły ceny zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. – Pb95 podrożała o 5 groszy do 5,97 zł/l, ON o 10 groszy do 6,19 zł/l – wyliczają analitycy.

Eksperci mają jednak dobrą wiadomość, gdyż w ich ocenie w najbliższej przyszłości takich spektakularnych "wystrzałów w górę" nie zobaczymy.

Analitycy e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak wskazują, że podczas ostatniej sesji przecena sprowadziła cenę ropy Brent do poziomu 63,38 USD/bbl. Początkowo notowania rosły dzięki spadkowi zapasów w USA, nadchodzącym sankcjom na rosyjskie koncerny, jednak pogorszenie nastrojów na giełdach amerykańskich i niepewność polityczna w kontekście propozycji pokojowych dla Ukrainy doprowadziły do odwrócenia trendu. W efekcie, na krajowym rynku paliw wizja wyraźnych podwyżek nie wygląda prawdopodobnie.

Ceny paliw w końcówce listopada. „95" przekroczy 6 zł?

Analizując ceny paliw w hurcie, eksperci podkreślają, że od zeszłego weekendu ceny paliw w Polsce zmieniły się w różnym kierunku: Pb98 kosztuje obecnie 5001 zł/m sześc., notując spadek o 41 zł/m sześc., a Pb95 – 4537 zł/m sześc., co oznacza korektę w dół o 29 zł/m sześc. Jednocześnie diesel podrożał wyraźnie do 5020 zł/m sześc. (+130 zł/m sześc.), a olej opałowy osiągnął cenę 3482 zł/m sześc., czyli zanotował wzrost o 49 zł/m sześc.

– Te zmiany pokazują, że podczas gdy ceny benzyn nieco się obniżyły, ceny średnich detsylatów rosną, co może wynikać z rosnącego popytu oraz czynników sezonowych – tłumaczą analitycy.

Jak wspomniano, w najbliższym czasie znaczących podwyżek cen paliw na stacjach nie należy się spodziewać. Nie oznacza to, że nie będzie ich w ogóle. Na ostatni tydzień listopada eksperci e-petrol.pl prognozują niewielkie wzrosty. Benzyna Pb98 ma kosztować 6,65–6,76 zł za litr, popularna „95" utrzyma się w przedziale 5,91–6,02 zł, olej napędowy 6,16–6,27 zł. Najmniej podatne na zmiany będzie LPG z ceną średnią 2,57–2,65 zł za litr.

Czytaj też:

Ten typ aut pokochali Polacy. Imponujący wzrostCzytaj też:

Popularna aplikacja znika z Warszawy. Kierowcy muszą szybko się przesiąść