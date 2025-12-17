Jak sąd odbiera obywatelom ochronę majątku. „Karykatura praworządności”

Zgodnie z art. 240 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej wznawia się postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, gdy to postępowanie dotknięte było wadami. Np. gdy nie zgromadzono całego materiału dowodowego lub decyzja oparta była o przepis, który został uchylony przez TK jako niezgodny z konstytucją po wydaniu decyzji. Istotne jest, że w postępowaniu wznowionym organ uchyla dotychczasową decyzję w i orzeka co do istoty sprawy. Jest on niezwykle ważnym zabezpieczeniem praw, w szczególności zwykłych obywateli, aby nie dochodziło do patologii w działaniu urzędników.

Natomiast chyba nie zrozumieli tego zbyt dobrze sędziowie NSA i ich podejście czyni z wznowienia postępowania karykaturę praworządności, karykaturę ochrony majątku obywateli. Według nich, obywatel swojego majątku może bronić jedynie w tzw. zwykłym postępowaniu wymiarowym, a tryb wznowienia jest trybem nadzwyczajnym i ma być w sposób nadzwyczajnie rzadko stosowany.