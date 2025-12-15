Renta wdowia również dla 50-latków? Mamy komentarz resortu rodziny

1 stycznia minie rok od wprowadzenia nowego świadczenia, jakim jest renta wdowia. To połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie.

Wypłaty renty wdowiej uruchomiono w lipcu. Z ostatnich danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do tej pory świadczenie otrzymało ok. milion wdów i wdowców. Osoby te zyskały średnio 351 zł miesięcznie.

Aby uzyskać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

suma świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury obecnie to kwota 5636,73 zł brutto,

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

ukończyć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Renta zdrowia dla młodszych? Resort rodziny komentuje

Jak już pisaliśmy, spore kontrowersje budzi ostatnie kryterium, gdyż wyklucza z pomocy osoby, które straciły małżonka np. w wieku 40-50 lat. Wiele z tych osób wciąż ponosi koszty związane z wychowaniem dzieci. Petycja w sprawie zmian zasad przyznawania renty wdowiej trafiła do prezydenta, a także do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy jest szansa na zmiany? Redakcja „Wprost" zwróciła się w tej sprawie do resortu o komentarz.

Ministerstwo podkreśla, że obowiązujące warunki wynikają z faktu, że renta wdowia skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, które w sposób dotkliwy finansowo odczuły stratę osoby bliskiej, a prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyły w końcowym okresie aktywności zawodowej lub po jej ustaniu, praktycznie tracąc możliwość poprawy swojej sytuacji majątkowej.

– Wprowadzone rozwiązanie stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami wnioskodawców projektu obywatelskiego, a możliwościami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, z którego dotowany jest FUS – podkreśla biuro prasowe resortu.

W komentarzu dla naszej redakcji ministerstwo wskazuje, że jest świadome społecznego odbioru omawianych i sygnalizuje potrzebę rozważenia możliwości określenia horyzontu czasowego, w którym będzie możliwe zniesienia warunku nabycia prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Jak jednak podkreśla, kluczowe w tej sprawie pozostaje stanowisko ministra Finansów i gospodarki, zgodnie z którym aktualne rozwiązania odpowiadają możliwością budżetu państwa.

– Dotyczy to także rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do renty wdowiej, które w każdym przypadku – biorąc pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – będzie związane z koniecznością zwiększenia dotacji do funduszu z budżetu państwa – podkreśla ministerstwo.

Resort zwraca uwagę, że w 2028 roku rząd dokona weryfikacji wskaźnika wysokości świadczeń w zbiegu, w celu oceny zasadności podwyższenia tego wskaźnika, uwzględniając na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju położenie osób uprawnionych do wypłaty świadczeń w zbiegu. Jak podkreśla, będzie to okazja do całościowego przeglądu przepisów dotyczących renty wdowiej, w tym określających krąg osób uprawnionych do skorzystania z tego rozwiązania.

