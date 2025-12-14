Trump dyscyplinuje Europę, przekręty na jachtach-widmach i wielki handel traumą. Nowy „Wprost”

„Nie zmarnujmy tego kryzysu”. – Trump z Putinem mogą planować podział na strefy wpływów, które w istocie oznaczają rozbiór Starego Kontynentu – ostrzega w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską gen. Roman Polko.

„Moment prawdy dla Europy”. Wbrew temu, co się mówi i pisze po ogłoszeniu Strategii Bezpieczeństwa USA, Trump żadnego prochu w relacjach z Europą w ostatnich dniach nie wymyślił – analizuje Jakub Mielnik.

„Kody ciała, energie i trauma na sprzedaż”. Samozwańczy psychoterapeuci na pytanie pacjentki, jak ma żyć, radzą powtarzać: „Jestem idealna” i zapewniają, że tak się stanie po seansach w ich gabinecie – pisze Helena Kowalik.

„Wrobieni w jachty”. Przez lata budował wizerunek mistrza sprzedaży jachtów. Dziś śledczy, byli klienci i poszkodowani mówią o jachtach-widmo i setkach tysięcy euro, które zniknęły. Oto kulisy działalności Tomasza Wrzesińskiego, który mimo zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nadal łowi klientów. Więcej w tekście Piotra Barejki.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Wszystkie grzechy Hołowni”. Nic nie wyjdzie z ambicji Szymona Hołowni, by zostać komisarzem ONZ ds. uchodźców. A krajowa scena polityczna już się na niego zamknęła – analizuje Eliza Olczyk.

„Trzy zastrzyki dla NFZ-u”. Lewica twierdzi, że jej projekt to rewolucja, która uratuje system ochrony zdrowia. Biliony złotych miałyby płynąć do NFZ-u z podatku zdrowotnego, tłuszczowego i akcyzy – pisze Piotr Barejka.

„Windy różnych prędkości”. Eksperci od nowego, wspaniałego świata zrobili wszystko, aby zwolenników silnej i nowoczesnej Europy na trwale już sklejono z uprzywilejowanymi ponad miarę – pisze Jan Wróbel.

„Sen wart miliardy”. Ponad połowa polskich 18-24 latków uważa, że sen to największa przyjemność w życiu. Młodość już nie „musi się wyszumieć”, musi się porządnie wyspać. Więcej w tekście Małgorzaty Fiejdasz-Kaczyńskiej.

„Znika dziecko, gubi się rodzina”. – To nie jest tak jak w filmach, że wszyscy ruszają na hurra i szukają twojego dziecka – opowiadają Magdalenie Frindt rodzice zaginionego Krzysztofa Dymińskiego.

„Młodzi podążają w kierunku minimalizmu”. – Młode pokolenie nie musi posiadać, ono chce żyć i o sobie opowiadać, ale robić to prosto i skromnie – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Maria Magdalena Kwiatkiewicz, współtwórczyni firmy YES.

„NATO zaczyna się kruszyć”. – Trump chce Europę osłabić, dlatego rozmawia z pojedynczymi państwami naszego kontynentu – analizuje w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej gen. Stanisław Koziej.

„Grenlandia czeka na sprawiedliwość”. Niedawno świat obiegła nowina: „Duńska premier przeprasza grenlandzkie kobiety”. Daria Szymańska o liście krzywd Inuitów, na której są m.in. eksperymenty, reedukacja i przymusowe spirale.

„Profilaktyka jest sexy”. Do „starych” i dobrze znanych czynników ryzyka doszły nowe, jak otyłość, stres, samotność. Musimy wstać z kanapy i zacząć się ruszać – apeluje prof. Aleksander Prejbisz w rozmowie z Katarzyną Pinkosz.

„Wieś to teraz towar ekskluzywny”. Sołtys Lubelszczyzny podbił internety wbijaniem szpil w polskie wady i stereotypy. Andrzejowi Kwaśniewskiemu opowiada o tym, kto tu trzyma władzę, kim jest wujas i co go wkurza w Warszawie.