Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 14 grudnia?

Grudzień to okres największego natężenia zakupów. Tegoroczny grudniowy kalendarz obfituje w niedziele handlowe, dając szansę na spokojniejsze zakupy przed świętami.

Grudniowe niedziele handlowe

Po raz pierwszy od lat ustawodawca przewidział aż trzy niedziele handlowe:

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

W te dni galerie, supermarkety i sieci spożywcze działają bez ustawowych ograniczeń.

Koniec zakupów w Wigilię

W tym roku Wigilia, 24 grudnia, jest dniem wolnym od pracy. Większość sklepów pozostanie zamknięta, co wymusza wcześniejsze planowanie zakupów.

– Zalecamy klientom niezostawianie zakupów na ostatnią chwilę i korzystanie z dostępności sklepów w grudniowe weekendy – podkreśla Bogda Korolczuk, dyrektor zarządzająca Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Strajk ostrzegawczy w Kauflandzie

Dzisiejsze zakupy mogą jednak być ograniczone w związku ze strajkiem ostrzegawczym w Kauflandzie. OPZZ Konfederacja Pracy zapowiedziała dwugodzinny strajk ostrzegawczy w godzinach 12:00–14:00 we wszystkich marketach i magazynach sieci.

Związkowcy domagają się 1,2 tys. zł brutto podwyżki dla każdego pracownika oraz przestrzegania praw pracowniczych i wolności związkowej. Podkreślają, że szczególnie przed świętami pracownicy są przeciążeni obowiązkami, a płace nie nadążają za zakresem pracy.

Konfederacja Pracy podkreśla, że „udział w strajku nie może być powodem wyciągania konsekwencji – pracownik jest objęty ochroną wynikającą z przepisów”. Zachęca też pracowników innych sieci handlowych do przyłączenia się do strajku.

Kaufland zapewnia, że wszystkie sklepy 14 grudnia będą otwarte i funkcjonować w standardowych godzinach.

– Ewentualny strajk ostrzegawczy będzie miał charakter ograniczony i obejmie jedynie część marketów – przekazała w rozmowie z TOK FM Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektorka pionu Corporate Affairs w Kaufland Polska.

