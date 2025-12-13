Trzy wygrane po prawie 600 tys. euro w Eurojackpot. Wiemy, gdzie padły
Trzy główne wygrane w Eurojackpot trafiły do Niemiec. Polscy gracze też mieli powody do radości.

Dodano: 
Eurojackpot – tym razem gracze z Niemiec mieli najwięcej szczęścia
Eurojackpot – tym razem gracze z Niemiec mieli najwięcej szczęścia Źródło: Shutterstock
Trzy główne wygrane w Eurojackpot trafiły do Niemiec. Polscy gracze też mieli powody do radości.

W piątek, 12 grudnia, podczas losowania nr 625 w Eurojackpot wylosowano liczby:

2, 25, 27, 37, 50 oraz 2 i 11.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozbicia ogromnej kumulacji, a szczęście uśmiechnęło się głównie do graczy z Niemiec, którzy zgarnęli trzy najwyższe wygrane. Były to nagrody drugiego stopnia w wysokości 593 949,40 euro.

Do wygranych trzeciego stopnia szczęścia miało aż sześciu graczy. Każdy z nich zdobył 167 479,90 euro, a wygrane odnotowano w Niemczech, Danii, Norwegii i Szwecji.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Piątkowe losowanie Eurojackpot było także szczęśliwe dla polskich graczy. Najwyższe wygrane odnotowane w naszym kraju to piątego stopnia. Trafią one do 24 graczy – każda wygrana warta 29 536,30 zł.

W Polsce padły także:

  • 44 wygrane szóstego stopnia po 707,50 zł,
  • 64 wygrane siódmego stopnia po 642,80 zł,
  • 863 wygrane ósmego stopnia po 111,70 zł,
  • 1 101 wygranych dziewiątego stopnia po 101,90 zł,
  • 2 509 wygranych dziesiątego stopnia po 88,80 zł,
  • 4 103 wygrane jedenastego stopnia po 52,10 zł,
  • 16 491 wygranych dwunastego stopnia po 45,30 zł.

Kiedy kolejne losowanie?

Piątkowe losowanie nie rozbiło kumulacji, więc główna nagroda jest coraz wyższa – aktualnie aż 90 milionów złotych.

Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 16 grudnia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu.

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

  • 659 398, 60 zł – 5 grudnia, Czeladź
  • 370 024,80 zł – 28 listopada, Wieluń
  • 370 024,80 zł – 28 listopada, Słupsk
  • 556 840,10 zł – 25 listopada, Turek
  • 397 387,30 zł – 21 listopada, Jasienica
  • 397 387,30 zł – 21 listopada, Sierakowice
  • 330 596,50 zł – 18 listopada, Nysa
  • 330 596,50 zł – 18 listopada, Lotto.pl
  • 395 520,50 zł – 14 listopada, Wolsztyn
  • 538 517,70 zł – 11 listopada, Puławy
  • 293 573,70 zł – 7 listopada, Warszawa
  • 293 573,70 zł – 7 listopada, Częstochowa
  • 293 573,70 zł – 7 listopada, Chybice
  • 349 827,70 zł – 4 listopada, Lądek-Zdrój
  • 825 003,50 zł – 31 października, Tarnów
  • 241 002,60 zł – 28 października, Kraków
  • 241 002,60 zł – 28 października, Katowice
  • 241 002,60 zł – 28 października, Lubań
  • 1 014 194,20 zł– 21 października, Góra
  • 5 924 932,70 zł – 17 października, Gdańsk
  • 829 005,30 zł – 10 października, Łomża
  • 240 535,00 zł – 7 października, Pruszków
  • 240 535,00 zł – 7 października, Tomaszów Lubelski
  • 240 535,00 zł – 7 października, Polkowice
  • 394 510,20 zł – 3 października, Kraków
  • 394 510,20 zł – 3 października, lotto.pl
  • 257 606,30 zł – 30 września, Jurków
  • 1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź
  • 239 335,50 zł – 26 września, Limanowa
  • 239 335,50 zł – 26 września, Bolechowo
  • 239 335,50 zł – 26 września, lotto.pl
  • 2 390 878,00 zł – 19 września, Rozogi
  • 239 278,60 zł – 16 września, Warszawa
  • 239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice
  • 239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie
  • 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
  • 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
  • 167 310,40 zł – 9 września, Będzin
  • 167 310,40 zł – 9 września, Radom
  • 167 310,40 zł – 9 września, Fałków
  • 511 264,20 zł – 9 września, Kołobrzeg
  • 314 326,70 zł – 5 września, Rędziny
  • 314 326,70 zł – 5 września, Wrocław
  • 314 326,70 zł – 5 września, lotto.pl
  • 269 735,20 zł – 2 września, Węgrów
  • 269 735,20 zł – 2 września, Lublin
  • 269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl
  • 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom
  • 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Wieluń
  • 8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko
  • 997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań
  • 668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo
  • 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
  • 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa
  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo
  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl
  • 652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole
  • 593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda
  • 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
  • 440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa
  • 440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl
  • 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
  • 902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów
  • 712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa
  • 758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź
  • 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
  • 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
  • 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
  • 691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock
  • 826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce
  • 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
  • 672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew
  • 294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo
  • 294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko
  • 379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice
  • 379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka
  • 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
  • 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
  • 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
  • 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
  • 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
  • 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
  • 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
  • 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
  • 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
  • 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
  • 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
  • 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
  • 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
  • 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
  • 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
  • 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
  • 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
  • 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
  • 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
  • 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
  • 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
  • 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
  • 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
  • 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

