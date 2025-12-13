Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Dolar i funt mocno w dół, euro pozostało stabilne, choć odnotowało lekki spadek, a frank wyraźnie umacnia swoją pozycję – tak można podsumować drugi tydzień grudnia na rynku walut. Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazują na widoczne umocnienie złotego wobec amerykańskiej i brytyjskiej waluty, natomiast osłabił się wobec franka szwajcarskiego. Warto zauważyć, że największe wahania kursów odnotował w minionym tygodniu dolar, natomiast euro poruszało się praktycznie w niezmienionym przedziale.
Frank szwajcarski okazał się najsilniejszą walutą tygodnia, odnotowując największy wzrost względem złotego i to właśnie on zyskał tytuł „króla tygodnia”.
Analiza tygodnia (8–12 grudnia)
Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od poziomu 3,6300 zł, a w piątek wyniósł 3,6027 zł. To spadek o 2,73 gr, wskazujący na wyraźne umocnienie złotego wobec dolara.
Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2289 zł, natomiast w piątek jego kurs wyniósł 4,2271 zł. Oznacza to niewielki spadek o 0,18 gr, co potwierdza stabilizację kursu wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień na poziomie 4,5132 zł, a zakończył go na 4,5326 zł. To wzrost o 1,94 gr, wskazujący na osłabienie złotego wobec franka.
Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8347 zł, a w piątek spadł do 4,8216 zł. Spadek o 1,31 gr potwierdza lekkie osłabienie brytyjskiej waluty.
Podsumowanie tygodnia (8–12 grudnia)
- USD: –2,73 gr (z 3,6300 zł do 3,6027 zł)
- EUR: –0,18 gr (z 4,2289 zł do 4,2271 zł)
- CHF: +1,94 gr (z 4,5132 zł do 4,5326 zł)
- GBP: –1,31 gr (z 4,8347 zł do 4,8216 zł)
Kursy walut – miniony tydzień
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 8 do 12 grudnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 12 grudnia
- dolar – 3,6027 zł
- euro – 4,2271 zł
- frank szwajcarski – 4,5326 zł
- funt szterling – 4,8216 zł
Kursy walut – czwartek, 11 grudnia
- dolar – 3,6132 zł
- euro – 4,2284 zł
- frank szwajcarski – 4,5277 zł
- funt szterling – 4,8316 zł
Kursy walut – środa, 10 grudnia
- dolar – 3,6329 zł
- euro – 4,2274 zł
- frank szwajcarski – 4,5119 zł
- funt szterling – 4,8363 zł
Kursy walut – wtorek, 9 grudnia
- dolar – 3,6336 zł
- euro – 4,2340 zł
- frank szwajcarski – 4,5103 zł
- funt szterling – 4,8499 zł
Kursy walut – poniedziałek, 8 grudnia
- dolar – 3,6300 zł
- euro – 4,2289 zł
- frank szwajcarski – 4,5132 zł
- funt szterling – 4,8347 zł
